Щоб затишно спати та ранку не чекати: топові рекомендації щодо вибору ліжка

Вибір ліжка передбачає аналіз певних важливих критеріїв. Не можна необдумано придбати модель та сподіватися на комфорт. При цьому ліжко має подобатися, і дарувати відчуття затишку та безпеки. До того ж правильно обране ліжко — запорука здоров’я, життєвої енергії та сімейного щастя.

Щоб спростити вибір ліжка, вибирай магазин для покупки з великим асортиментом та позитивним іміджем на ринку. Тоді раціонально вкласти гроші у покупку оптимального за всіма параметрами спального місця буде набагато простіше.

Великі компанії пропонують не тільки широкий асортимент, але й послугу ліжка з доставкою до вашого будинку, що значно спрощує процес покупки.

Основні критерії вибору

Ліжко, як правило, служить багато років. Щоб воно однозначно радувало протягом цього часу, важливо проаналізувати безліч деталей.

До основних відносимо розмір, матеріал, стиль та наявність додаткових елементів для найзручнішого використання.

Розмір

Ліжка за розміром умовно можна поділити на стандартні та нестандартні. У магазинах меблів переважно пропонуються стандартні розміри, практичність параметрів яких перевірено вже величезною кількістю користувачів.

Деякі виробники також пропонують виробництво ліжок за індивідуальними замовленнями. Це особливо актуально, якщо приміщення має нюанси або власник відрізняється особливими параметрами зовнішності — наприклад, значним зростом.

Стандартні за розміром ліжка класифікують на такі види:

односпальні;

двоспальні;

полуторні.

Щоб простіше було визначитися з розміром, попередньо враховуй такі нюанси:

для кого призначена модель;

кількість необхідних спальних місць;

скільки місця у кімнаті виділяється під ліжко.

Односпальні ліжка призначені для однієї людини. Чудово підходять для дитячих та підліткових кімнат. Такі моделі часто доповнюють висувними ящиками для білизни, що робить їх зручнішими у використанні.

Двоспальне ліжко традиційно пропонується для сну двох людей. Але якщо в спальні живе одна людина, а вільного простору вдосталь для розташування такої моделі, це рішення також буде доречним. У такому ліжку точно вдасться добре виспатися, оскільки буде достатньо місця добре відпочити.

Полуторне ліжко — проміжне рішення між попередніми варіантами. Такий варіант вибирає як один власник, так і пара. Полуторне ліжко буде зручним для сну людині з будь-якими параметрами тіла. Стане чудовим рішенням для пари, в кімнаті якої замало місця, щоби поставити двоспальну модель.

Вибираючи ліжко, варто купувати моделі з якомога ширшим місцем для сну. Але обов’язково враховуй потребу місця для вільного проходу. Також між ліжком та іншими предметами інтер’єру має бути не менше ніж 70 см.

Матеріал

До основних матеріалів, з яких виготовляють ліжко, належать:

ДСП;

натуральна деревина;

метал.

Найкраще вибирати моделі з натуральної деревини, оскільки вони відрізняються високою міцністю та екологічністю.

Такий матеріал добре підійде навіть для облаштування дитячих кімнат, оскільки він не виділяє жодних токсичних речовин. А отже, не викликає алергічних реакцій, до чого схильні багато малюків.

Цей матеріал має багато відтінків, тому кожен зможе підібрати модель, яка вдало впишеться в інтер’єр. Догляд за натуральною деревиною не становить особливих труднощів — досить просто час від часу протирати поверхню вологою ганчіркою.

Якщо вирішив(-ла) придбати модель із натуральної деревини, то важливо звернути увагу на сорт дерева:

дуб;

бук;

береза;

ясен;

сосна;

липа.

Ліжка з дуба підходять практично під будь-який інтер’єр, але найчастіше зустрічаються у класичному виконанні. Дуб має попит завдяки міцності, довговічності та чудовій текстурі.

Ліжка з вільхи — прекрасне співвідношення ціни та якості. Деревина вільхи стійка до води, добре сушиться та дає приємний аромат.

Один з найкращих матеріалів для ліжка — це сосна, адже вона має чудові технічні властивості та заспокійливу енергетику. Якщо вибрав(-ла) ліжко з берези, враховуй, що цей матеріал боїться вологи. Тому краще не обирати такі моделі для дітей. Але береза ​​цілком підійде для дорослої спальні.

Оскільки натуральна деревина коштує досить дорого, варто розглянути ДСП як додатковий варіант. ДСП також має натуральні відтінки, тому візуально нагадує натуральне дерево, але коштує набагато дешевше.

Метал — універсальне рішення, яке є проміжним варіантом. Найміцніше рішення, що оцінять власники тварин і ті, у кого є маленькі діти.

Навіть за умов інтенсивного використання металеві ліжка можна експлуатувати протягом тривалого часу. Головне іноді перевіряти щільність з’єднання конструкцій.

Ще одна перевага металевих ліжок — можливість будь-якої миті перефарбувати, а отже, легко оновити інтер’єр спальні.

Стиль

У виборі ліжка стиль також відіграє важливу роль. Цей елемент гардеробу займає значне місце в кімнаті, і вся увага завжди дістається саме спальному місцю.

Щоб вигідно показати кімнату, варто врахувати особливості інтер’єру. Наприклад, для класичного стилю та модерну підійде ліжко з натуральної деревини або ДСП у тонах, які імітують дерево.

Важливо, щоб це ліжко не мало зайвих декоративних деталей. Для стилю лофт варто вибирати грубі та масивні конструкції, тоді як Прованс, навпаки, вимагає ніжних відтінків і тонких ліній.

За формою найзручніші класичні прямокутні ліжка. Але якщо спальня виконана в стилі авангард, то й тут можна експериментувати придбати круглі моделі. Або за наявності вільного місця поставити її в центрі кімнати.

Основа

Який би дизайн або матеріал не вибрав(-ла), основа все ж таки відіграє не меншу роль. Найчастіше покупці обирають ламелі. Це чудове рішення, оскільки сприяє виявленню позитивних властивостей ортопедичних матраців.

Завдяки ламелям вага людей рівномірно розподіляється по ліжку. Це дає змогу довше використовувати матрац, а також гарантує максимальний комфорт тих, хто спить, завдяки надійній фіксації хребта та провітрюванню матраца.

Щоб ліжко прослужило якомога довше, вибирай модель із посиленими ламелями. Ці елементи конструкції можуть бути дерев’яними чи металевими.

Дерев’яна основа буде дешевшою за металеву, оскільки другий варіант вважається міцнішим. Але якщо вибрати ламіноване ДСП, то він прослужить не менше.

За умови, що важливо якомога раціональніше використовувати вільний простір спальні, вибирай моделі з підйомним механізмом. Вільного місця під ліжком буде достатньо, щоб надійно сховати різні речі. А ще простіше буде прибирати, оскільки під ліжко не потраплятиме пил.

Корисні додаткові поради

Щоб ліжко дійсно послужило протягом тривалого часу, варто дотримуватися таких рекомендацій:

віддавай перевагу екологічним матеріалам;

довжина моделі має перевищувати на 20 см зріст власника;

зверни увагу на узголів’я, якщо хочеш, щоб ліжко виглядало справді розкішно;

не забудь про матрац, від якого залежить комфорт сну.

Ну і головне — не заощаджуй на покупці ліжка, оскільки від цього залежить гарне самопочуття.

Типові помилки вибору

Розібравшися з тим, на що варто звертати увагу, вибираючи місце для сну, важливо зрозуміти, які ліжка точно не варто брати. Серед основних помилок:

складність у догляді;

не приділяєш належної уваги узголів’ю;

купівля ліжка нестандартної форми ліжка у невелику спальню;

відсутність важливих додаткових деталей;

порожнє місце під ліжком.

Вибираючи будь-яке ліжко, важливо переконатися в тому, що не доведеться витрачати багато часу та сил, щоб підтримувати його в охайному вигляді. Чим менше декоративних деталей чи важкодоступних місць, тим простіше буде доглядати за ним.

Підголів’я подарує додатковий комфорт. Тільки уяви, наскільки приємніше спертися на теплу м’яку спинку, а не тулитися до холодної стіни. Більше не доведеться робити з подушок зручну спинку, щоб з комфортом почитати книгу на ніч або подивитися фільм. Головне підібрати практичний матеріал оббивки, щоб не довелося постійно викликати хімчистку.

Якщо спальня невелика, то тут не вдасться сильно експериментувати з формами ліжок. Круглі та овальні для обмеженого простору — не найкраще рішення. Така конструкція не тільки займатиме багато місця, але й виглядатиме зовсім недоречно в маленьких кімнатах.

Мало хто може похвалитися надмірно великим житлом. Зазвичай постійно доводиться вирішувати, куди скласти величезну кількість речей. У такому разі не варто економити на ліжку, а вибирати моделі з підйомним механізмом або шухлядами.

Ліжко може бути просто незручним — занадто високим або навпаки низьким. Тому, якщо є нагода протестувати модель в магазині, обов’язково скористайся нею.

Варто також виділити час на ретельний вибір ліжка. Переглянути асортимент та оформити замовлення можна на сайті магазину “Світ Матраців”.

У каталозі магазину https://svit-matrasiv.com.ua/ua/ представлений широкий вибір моделей, які мають відповідні сертифікати якості. У магазині працюють лише професійні менеджери, які за необхідності допоможуть обрати найкращу модель ліжка. Є також свій штат кур’єрів, які швидко доставлять ліжко на вказану адресу.

Також за красу твого ліжка та затишний сон відповідає постільна білизна. Тримати її у гарному стані допоможе пральна машинка, але про неї часом теж потрібно правильно дбати. Тому читай, як почистити пральну машинку вдома самостійно.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!