Надійний помічник у боротьбі з пилом. Розповідаємо про пилососи: види моделей та їхні особливості

Пилососи завжди були важливим приладами для комфортного прибирання будинку від пилу, сміття та решти видів забруднення. Якщо правильно обрати пилосос, можна довго та комфортно прибирати будинок і не перейматися, що прилад зламається та потребуватиме додаткових витрат на ремонт.

Одна з компаній, яка може запропонувати тобі пилосос німецької якості, — Bosch. Пилососи Bosch є одними з найпоширеніших приладів на ринку і забезпечують гарантоване прибирання на всіх типах поверхні — від килима до лінолеуму. Компанія продає безліч різних типів техніки на будь-який колір та смак:

з мішком;

з контейнером;

бездротові;

мийні;

компактні;

аксесуари для пилососів.

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Пилососи з мішком

Кожен, хто потребує надійного пилососа, може обирати між цими типами. Моделі з мішком відповідають за відмінну продуктивність, чистоту та гігієну. Функціональні мішки всередині підійдуть для звичайного побутового прибирання і здатні утримувати 99% усього пилу мішка, що потрапляє всередину.

Пилососи з контейнером

Моделі з контейнером відрізняються наявністю спеціального окремого відсіку під пил та бруд. Вони неймовірно тихі та досить потужні. Через переваги контейнера всередині можна прибирати поверхню навіть від скла, не побоюючись, що місце для збору сміття пошкодиться, як це трапляється у пилососів з мішком.

Бездротові пилососи

У бездротових переважно відсутні будь-які дроти. Автономна робота такого приладу може тривати до 45-50 хвилин. Вага та габарити пилососа також викликають приємні емоції. Ці моделі можна і потрібно використовувати у важкодоступних місцях, тобто там, де звичайний дротяний пилосос навряд чи зможе дістати.

Мийний пилосос

Мийний пилосос призначений для місць, де потрібне або збирання рідин, або збирання з використанням спеціальних мийних засобів. Цей тип також має змінні насадки для кожного типу рідин і має надійну конструкцію.

Портативний пилосос

Портативний, або ручний пилосос, необхідний для точкового прибирання в обмеженому просторі й не має дротів. Працює на акумуляторі. Тривалість роботи може досягати двох годин за середньої потужності. Вага цього типу не перевищує один кілограм, ергономічне руків’я забезпечує зручність та комфорт.

На сайті інтернет-магазину Фокстрот можна вибрати будь-яку іншу з перелічених моделей за доступною ціною. Якщо у тебе виникнуть проблеми з вибором, проконсультуйся з менеджерами. Вони допоможуть підібрати модель під твої вимоги.

Пилосос є неодмінним помічником, який допомагає підтримувати порядок у домі, а холодильник — на кухні. Проте інколи в холодильнику виникає неприємний запах. Раніше ми розповідали, як прибрати неприємний запах у холодильнику.

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