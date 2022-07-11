Надежный помощник в борьбе с пылью. Рассказываем про пылесосы: виды моделей и их особенности

Пылесосы всегда были важной частью для уборки дома от пыли, мусора и других видов загрязнения. При качественном выборе аппарата можно долго и комфортно убирать дом, не боясь поломок и дополнительных затрат средств на ремонт поломанных деталей.

Одна из компаний, которая может предложить тебе пылесос немецкого качества, — Bosch. Пылесосы Bosch являются одними из самых распространённых устройств на рынке и обеспечивают гарантированную уборку на всех типах поверхности, будь то ковёр или линолеум. Компания продаёт множество разных типов техники на любой цвет и вкус:

с мешком;

с контейнером;

беспроводные;

моющие;

компактные;

аксессуары для пылесосов.

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Пылесос с мешком

Каждый нуждающийся в надёжном пылесосе может выбирать между этими типами. Модели с мешком отвечают за отличную производительность, чистоту и гигиену. Функциональные мешки внутри подойдут для обычной бытовой уборки и способны удерживать 99% всей пыли, попадающей внутрь мешка.

Пылесос с контейнером

Модели с контейнером отличаются наличием специального отдельного отсека под пыль и грязь. Они невероятно тихие и достаточно мощные. Из-за преимуществ контейнера внутри можно убирать поверхность даже от стекла, не боясь, что место для сбора мусора повредиться, как это может быть с пылесосом с мешком.

Беспроводной пылесос

Беспроводные преимущественны отсутствием каких-либо проводов. Автономная работа такого устройства способна протянутся до 45-50 минут. Вес и габариты такого пылесоса также оставляют приятные эмоции. Данные модели можно и нужно использовать в труднодоступных местах, то есть там, где обычный проводной пылесос вряд ли сможет достать.

Моющий пылесос

Моющий пылесос предназначен для мест, для которых требуется или уборка жидкостей, или уборка с использованием специальных моющих средств. Данный тип также имеет сменные насадки для каждого типа жидкостей и надежную конструкцию.

Портативный пылесос

Портативный, или же ручной пылесос, необходим для точечной уборки в каком-либо ограниченном пространстве и не имеет проводов. Работает на аккумуляторе и может проработать до двух часов при средней мощности. Вес данного типа не превышает килограмма, эргономичная рукоять обеспечивает удобство и комфорт.

На сайте интернет-магазина Фокстрот можно выбрать любую из перечисленных моделей по доступной цене. Если у тебя возникнут проблемы с выбором, проконсультируйся с менеджерами. Они помогут подобрать модель под твои требования.

Пылесос является непременным помощником, помогающим поддерживать порядок в доме, а холодильник — на кухне. Однако иногда в холодильнике возникает неприятный запах. Ранее мы рассказывали, как убрать неприятный запах в холодильнике.

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