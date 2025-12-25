Правила, за якими варто обирати генератор та зарядну станцію — ДСНС

Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк розповів, як треба обирати зарядну станцію та генератор — деталі читай у матеріалі.

Як обрати генератор та зарядну станцію

Як зазначає Багнюк, генератор та зарядну станцію варто купувати у вже перевірених постачальників, і при покупці слід переконатися, чи немає жодних зовнішніх пошкоджень на пристрої.

В процесі транспортування пристрій міг ударитися і зовнішні пошкодження будуть видимі, а вони у свою чергу можуть мати прямий вплив на подальшу роботу генератора чи станції.

Також представник додав, що приладу не варто працювати на її пікових потужностях

…ми даємо ще певний запас потужності. Тому що, коли ми тільки вмикаємо, наприклад, якийсь прилад, той же холодильник, то на початку струм бере набагато більше тощо,

— зазначив рятувальник.

