Джерело енергії всюди, де ти є. Що таке портативна зарядна станція та як її обрати

У 2022 році складно уявити життя без інтернету та гаджетів. Навіть мандрівники, які люблять ходити в гори та “дику” місцевість, беруть з собою телефони та камери, щоб зафільмувати кадри своєї пригоди. А якщо гори хоче підкорити ціла компанія, то гаджет точно не один.
Пристрої розряджаються швидко, а залишатися на зв’язку потрібно. Тут у пригоді стане портативна зарядна станція.
Портативна зарядна станція — це як великий потужний павербанк. Завдяки їй можна заряджати одразу кілька пристроїв і зробити це швидко.
Якщо павербанк розрахований на зарядку телефонів, то до портативної зарядної станції можна під’єднати телефони, планшети, ноутбуки, колонки, смарт-годинники, прилади для освітлення (кільцева лампа) тощо.
Якщо павербанк розрахований на зарядку телефонів, то до портативної зарядної станції можна під’єднати телефони, планшети, ноутбуки, колонки, смарт-годинники, прилади для освітлення (кільцева лампа) тощо.
Головною перевагою є те, що можна увімкнути кілька приладів одночасно, навіть три – чотири, залежно від потужності зарядної станції.
Портативна зарядна станція легка у користуванні. Все, що треба зробити — зарядити її і взяти з собою. Причому існують сучасні зарядні станції EcoFlow, які можна зарядити не тільки від розетки чи автомобіля, а й сонячних панелей. Далі ти просто під’єднуєш прилад, який потрібно зарядити, за допомогою кабелю. Переглянути можливості станцій, обрати й купити EcoFlow можна тут.
Портативну зарядну станцію можна брати з собою в автоподорож, похід, на рибалку, пікнік у лісі. Вона стане у пригоді, якщо ти маєш невеличку дачу за містом і там є перебої з електроенергією.
Нині портативна зарядна станція дуже потрібна нашим хлопцям у ЗСУ, адже під постійними боями, в окопах, лісах, полях немає змоги знайти розетку з електроживленням. А потужної портативної зарядної станції вистачить на кілька днів. Потім її можна зарядити від авто чи сонячних панелей.
Щоб обрати портативну зарядну станцію, треба врахувати свої потреби: скільки в тебе гаджетів, чи надовго ти вирушаєш у подорож, скільки людей буде з тобою, а також як ти потім заряджатимеш станцію.
Портативні станції EcoFlow мають широкий асортимент. Наприклад, є станція, яка може заряджати сім пристроїв одночасно й має потужність 210 Вт. А саму станцію можна зарядити лише за півтори години й узяти з собою.
Є потужніша — можна заряджати дев’ять пристроїв одночасно, а чиста синусоїдальна вихідна потужність 600 Вт.
Є потужніша — можна заряджати дев’ять пристроїв одночасно, а чиста синусоїдальна вихідна потужність 600 Вт.
Зарядна станція. Фото: EcoFlow
Зручно, що обидві станції можна зарядити від авто та сонячних панелей. Також вони мають екран, на якому зображується рівень залишку заряду та скільки приладів заряджаються прямо зараз.
А ще великою перевагою пристроїв цієї компанії є те, що станції — екологічно чисті портативні джерела живлення, які є альтернативою дизельним та бензогенераторам.
Переваги портативної зарядної станції в тому, що вона займає відносно мало місця, адже є переносною. Можна заряджати кілька пристроїв одночасно. Наприклад, туристичний блогер одразу може змонтувати ввечері відзнятий матеріал, навіть у горах.
А ще портативні станції EcoFlow є безпечними, оскільки використовують систему BMS для захисту від напруги, струму та температури й мають міцну конструкцію.
Часто люди їздять у зимові подорожі, щоб насолодитися приємним морозом і сніжними краєвидами. Під час завірюх бувають перебої з електроенергією, тож портативна станція не буде зайвою.
Але, щоб доїхати взимку до місця призначення, треба обслуговувати автівку, щоб вона не зламалася. Раніше ми розповідали, як правильно обрати антифриз, адже він необхідний у зимовий період.
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