Джерело енергії всюди, де ти є. Що таке портативна зарядна станція та як її обрати

У 2022 році складно уявити життя без інтернету та гаджетів. Навіть мандрівники, які люблять ходити в гори та “дику” місцевість, беруть з собою телефони та камери, щоб зафільмувати кадри своєї пригоди. А якщо гори хоче підкорити ціла компанія, то гаджет точно не один.

Пристрої розряджаються швидко, а залишатися на зв’язку потрібно. Тут у пригоді стане портативна зарядна станція.

Що таке портативна зарядна станція

Портативна зарядна станція — це як великий потужний павербанк. Завдяки їй можна заряджати одразу кілька пристроїв і зробити це швидко.

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Якщо павербанк розрахований на зарядку телефонів, то до портативної зарядної станції можна під’єднати телефони, планшети, ноутбуки, колонки, смарт-годинники, прилади для освітлення (кільцева лампа) тощо.

Головною перевагою є те, що можна увімкнути кілька приладів одночасно, навіть три – чотири, залежно від потужності зарядної станції.

Як працює портативна зарядна станція

Портативна зарядна станція легка у користуванні. Все, що треба зробити — зарядити її і взяти з собою. Причому існують сучасні зарядні станції EcoFlow, які можна зарядити не тільки від розетки чи автомобіля, а й сонячних панелей. Далі ти просто під’єднуєш прилад, який потрібно зарядити, за допомогою кабелю. Переглянути можливості станцій, обрати й купити EcoFlow можна тут.

Де найчастіше використовують портативну зарядну станцію

Портативну зарядну станцію можна брати з собою в автоподорож, похід, на рибалку, пікнік у лісі. Вона стане у пригоді, якщо ти маєш невеличку дачу за містом і там є перебої з електроенергією.

Нині портативна зарядна станція дуже потрібна нашим хлопцям у ЗСУ, адже під постійними боями, в окопах, лісах, полях немає змоги знайти розетку з електроживленням. А потужної портативної зарядної станції вистачить на кілька днів. Потім її можна зарядити від авто чи сонячних панелей.

Особливості вибору портативної зарядної станції

Щоб обрати портативну зарядну станцію, треба врахувати свої потреби: скільки в тебе гаджетів, чи надовго ти вирушаєш у подорож, скільки людей буде з тобою, а також як ти потім заряджатимеш станцію.

Портативні станції EcoFlow мають широкий асортимент. Наприклад, є станція, яка може заряджати сім пристроїв одночасно й має потужність 210 Вт. А саму станцію можна зарядити лише за півтори години й узяти з собою.

Є потужніша — можна заряджати дев’ять пристроїв одночасно, а чиста синусоїдальна вихідна потужність 600 Вт.

Зручно, що обидві станції можна зарядити від авто та сонячних панелей. Також вони мають екран, на якому зображується рівень залишку заряду та скільки приладів заряджаються прямо зараз.

А ще великою перевагою пристроїв цієї компанії є те, що станції — екологічно чисті портативні джерела живлення, які є альтернативою дизельним та бензогенераторам.

Переваги портативного джерела живлення

Переваги портативної зарядної станції в тому, що вона займає відносно мало місця, адже є переносною. Можна заряджати кілька пристроїв одночасно. Наприклад, туристичний блогер одразу може змонтувати ввечері відзнятий матеріал, навіть у горах.

А ще портативні станції EcoFlow є безпечними, оскільки використовують систему BMS для захисту від напруги, струму та температури й мають міцну конструкцію.

Часто люди їздять у зимові подорожі, щоб насолодитися приємним морозом і сніжними краєвидами. Під час завірюх бувають перебої з електроенергією, тож портативна станція не буде зайвою.

Але, щоб доїхати взимку до місця призначення, треба обслуговувати автівку, щоб вона не зламалася. Раніше ми розповідали, як правильно обрати антифриз, адже він необхідний у зимовий період.

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