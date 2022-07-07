Источник энергии всегда при себе. Что такое портативная зарядная станция и как ее выбрать

В 2022 году сложно представить жизнь без интернета и гаджетов. Даже путешественники, которые любят ходить в горы и “дикую” местность, берут с собой телефоны и камеры, чтобы запечатлеть кадры своего приключения. А если горы хочет покорить целая компания, то гаджет не один.
Устройства разряжаются быстро, а держать связь нужно. Здесь пригодится портативная зарядная станция.
Портативная зарядная станция — это как крупный мощный павербанк. Благодаря этой станции можно сразу заряжать несколько устройств и делать это быстро.
Если павербанк рассчитан на зарядку телефонов, то к портативной зарядной станции можно подключить телефоны, планшеты, ноутбуки, колонки, смарт-часы, приборы для освещения (кольцевая лампа).
Если павербанк рассчитан на зарядку телефонов, то к портативной зарядной станции можно подключить телефоны, планшеты, ноутбуки, колонки, смарт-часы, приборы для освещения (кольцевая лампа).
Главным же преимуществом является то, что можно включить несколько приборов одновременно, даже три – четыре, в зависимости от мощности зарядной станции.
Портативная зарядная станция легка в использовании. Все, что нужно сделать — зарядить ее и взять с собой. Причем есть современные зарядные станции EcoFlow, которые можно зарядить не только от розетки либо автомобиля, но и от солнечных панелей. Дальше ты просто подсоединяешь устройство, которое необходимо зарядить, при помощи кабеля. Просмотреть возможности станций, выбрать и купить EcoFlow можно здесь.
Портативную зарядную станцию можно брать с собой в автопутешествие, поход, на рыбалку, пикник в лесу. Она пригодится, если у тебя есть небольшая дача за городом и там случаются перебои с электроэнергией.
Сейчас портативная зарядная станция очень нужна нашим ребятам в ВСУ, ведь под постоянными боями, в окопах, лесах, полях нет возможности найти розетку с электропитанием. А мощной портативной зарядной станции хватит на несколько дней. Потом ее можно зарядить от авто или солнечных панелей.
Чтобы выбрать портативную зарядную станцию, нужно учесть свои потребности: сколько у тебя гаджетов, надолго ли ты отправляешься в путешествие, сколько людей будет с тобой, а также как ты потом будешь заряжать станцию.
Портативные станции EcoFlow имеют широкий ассортимент. Например, есть станция, которая может заряжать семь устройств одновременно и имеет мощность 210 Вт. А саму станцию можно зарядить всего за полтора часа и взять с собой.
Есть более мощная — можно заряжать девять устройств одновременно, а чистая синусоидальная выходная мощность — 600 Вт.
Есть более мощная — можно заряжать девять устройств одновременно, а чистая синусоидальная выходная мощность — 600 Вт.
Зарядная станция. Фото: EcoFlow
Удобно, что обе станции можно зарядить от авто и солнечных панелей. Также у них есть экран, на котором отображается уровень заряда и сколько приборов заряжаются в данный момент.
А еще большим преимуществом компании является то, что их станции — это экологически чистые портативные источники питания, которые являются альтернативой дизельным и бензогенераторам.
Преимущества портативной зарядной станции в том, что она занимает относительно мало места, потому что является переносной. Можно одновременно заряжать несколько устройств. Например, туристический блогер сразу может смонтировать вечером отснятый материал, даже находясь в горах.
А еще портативные станции EcoFlow безопасны, ведь используют систему BMS для защиты от напряжения, тока и температуры и имеют прочную конструкцию.
Часто люди ездят в зимние путешествия, чтобы насладиться приятным морозом и снежными видами. Во время вьюг бывают перебои с электроэнергией, поэтому портативная станция не будет лишней.
Но, чтобы доехать зимой до места назначения, нужно обслуживать автомобиль, чтобы он не сломался. Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать антифриз, ведь он необходим в зимний период.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!