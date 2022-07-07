Источник энергии всегда при себе. Что такое портативная зарядная станция и как ее выбрать

В 2022 году сложно представить жизнь без интернета и гаджетов. Даже путешественники, которые любят ходить в горы и “дикую” местность, берут с собой телефоны и камеры, чтобы запечатлеть кадры своего приключения. А если горы хочет покорить целая компания, то гаджет не один.

Устройства разряжаются быстро, а держать связь нужно. Здесь пригодится портативная зарядная станция.

Что такое портативная зарядная станция

Портативная зарядная станция — это как крупный мощный павербанк. Благодаря этой станции можно сразу заряжать несколько устройств и делать это быстро.

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Если павербанк рассчитан на зарядку телефонов, то к портативной зарядной станции можно подключить телефоны, планшеты, ноутбуки, колонки, смарт-часы, приборы для освещения (кольцевая лампа).

Главным же преимуществом является то, что можно включить несколько приборов одновременно, даже три – четыре, в зависимости от мощности зарядной станции.

Как работает портативная зарядная станция

Портативная зарядная станция легка в использовании. Все, что нужно сделать — зарядить ее и взять с собой. Причем есть современные зарядные станции EcoFlow, которые можно зарядить не только от розетки либо автомобиля, но и от солнечных панелей. Дальше ты просто подсоединяешь устройство, которое необходимо зарядить, при помощи кабеля. Просмотреть возможности станций, выбрать и купить EcoFlow можно здесь.

Где чаще всего используют портативную зарядную станцию

Портативную зарядную станцию ​​можно брать с собой в автопутешествие, поход, на рыбалку, пикник в лесу. Она пригодится, если у тебя есть небольшая дача за городом и там случаются перебои с электроэнергией.

Сейчас портативная зарядная станция очень нужна нашим ребятам в ВСУ, ведь под постоянными боями, в окопах, лесах, полях нет возможности найти розетку с электропитанием. А мощной портативной зарядной станции хватит на несколько дней. Потом ее можно зарядить от авто или солнечных панелей.

Особенности выбора портативной зарядной станции

Чтобы выбрать портативную зарядную станцию, нужно учесть свои потребности: сколько у тебя гаджетов, надолго ли ты отправляешься в путешествие, сколько людей будет с тобой, а также как ты потом будешь заряжать станцию.

Портативные станции EcoFlow имеют широкий ассортимент. Например, есть станция, которая может заряжать семь устройств одновременно и имеет мощность 210 Вт. А саму станцию ​​можно зарядить всего за полтора часа и взять с собой.

Есть более мощная — можно заряжать девять устройств одновременно, а чистая синусоидальная выходная мощность — 600 Вт.

Удобно, что обе станции можно зарядить от авто и солнечных панелей. Также у них есть экран, на котором отображается уровень заряда и сколько приборов заряжаются в данный момент.

А еще большим преимуществом компании является то, что их станции — это экологически чистые портативные источники питания, которые являются альтернативой дизельным и бензогенераторам.

Преимущества портативного источника питания

Преимущества портативной зарядной станции в том, что она занимает относительно мало места, потому что является переносной. Можно одновременно заряжать несколько устройств. Например, туристический блогер сразу может смонтировать вечером отснятый материал, даже находясь в горах.

А еще портативные станции EcoFlow безопасны, ведь используют систему BMS для защиты от напряжения, тока и температуры и имеют прочную конструкцию.

Часто люди ездят в зимние путешествия, чтобы насладиться приятным морозом и снежными видами. Во время вьюг бывают перебои с электроэнергией, поэтому портативная станция не будет лишней.

Но, чтобы доехать зимой до места назначения, нужно обслуживать автомобиль, чтобы он не сломался. Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать антифриз, ведь он необходим в зимний период.

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