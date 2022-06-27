Для правильной работы двигателя: как правильно выбрать антифриз

Антифриз – это незамерзающая жидкость, предназначенная для корректной работы двигателя при понижении температуры ниже нуля.
Она состоит из двухатомного спирта (этиленгликоль), воды и антикоррозионных присадок. Также есть антифриз на основе пропиленгликоля и глицерина.
В продаже можно найти охлаждающие жидкости, отличающиеся по составу, стоимости. В основном цена формируется на основе использованного пакета антикоррозионных присадок.
Они могут отличаться принципами защиты от коррозии, совместимостью с различными материалами, сроками эксплуатации технической жидкости.
Часто водители отличают незамерзайки по цвету. Они могут иметь красный, фиолетовый, голубой, прозрачный, серый, оранжевый оттенок. В разных странах используются свои антифризы.
При покупке необходимо смотреть на склад средства. Ориентироваться на цвет неправильно – у разных производителей антифриз с примерно одинаковым составом может быть выкрашен по-разному.
Несмотря на широкий выбор незамерзающих жидкостей, они условно делятся на следующие группы:
Идеальный выбор – покупка того же антифриза, который использовал автопроизводитель. Если вы приобрели машину с рук и не уверены, какую незамерзайку использовал предыдущий хозяин, то лучше ее слить.
При этом важно осуществить промывку, а после залить антифриз, рекомендованный заводом-производителем.
Если нужно долить не замерзающую жидкость, а под рукой ее не оказалось, можно использовать дистиллированную воду.
Выбрать антифриз можно в интернет-магазине АТЛ. В наличии продукция проверенных торговых марок, а также емкости вместительностью от одного литра до 20 литров.
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если бензин закончился в дороге.