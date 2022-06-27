Для правильной работы двигателя: как правильно выбрать антифриз

Антифриз – это незамерзающая жидкость, предназначенная для корректной работы двигателя при понижении температуры ниже нуля.

Она состоит из двухатомного спирта (этиленгликоль), воды и антикоррозионных присадок. Также есть антифриз на основе пропиленгликоля и глицерина.

Антифриз выполняет следующие функции:

отводит избыток тепла от элементов силового агрегата и КП;

отвечает за комфортную температуру в салоне в прохладное время года;

обеспечивает защиту от коррозии;

В продаже можно найти охлаждающие жидкости, отличающиеся по составу, стоимости. В основном цена формируется на основе использованного пакета антикоррозионных присадок.

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Они могут отличаться принципами защиты от коррозии, совместимостью с различными материалами, сроками эксплуатации технической жидкости.

Виды антифризов

Часто водители отличают незамерзайки по цвету. Они могут иметь красный, фиолетовый, голубой, прозрачный, серый, оранжевый оттенок. В разных странах используются свои антифризы.

В Америке распространены с фосфатными присадками. В Европе антифризы с фосфатами не применяются. В Японии применяют гибридные незамерзайки (с фосфатами и карбоновыми кислотами).

При покупке необходимо смотреть на склад средства. Ориентироваться на цвет неправильно – у разных производителей антифриз с примерно одинаковым составом может быть выкрашен по-разному.

Корректная классификация антифризов

Несмотря на широкий выбор незамерзающих жидкостей, они условно делятся на следующие группы:

Неорганические содержат в составе силикаты. В свою очередь, делятся на североамериканские (с фосфатами) и европейские (без фосфатов). Органические производятся на основе карбоксилатных органических кислот. Не содержат силикатов, фосфатов, нитратов, нитритов. Лобридные выполнены на основе карбоксилатных кислот с содержанием незначительного количества силикатов. Не содержат фосфатов.

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