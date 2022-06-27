Для коректної роботи двигуна: як правильно вибрати антифриз

Антифриз – це незамерзаюча рідина, яка призначена для коректної роботи двигуна при зниженні температури нижче нуля.

Вона складається з двоатомного спирту (етиленгліколь), води та антикорозійних присадок. Також є антифриз на основі пропіленгліколю та гліцерину.

Антифриз виконує такі функції:

відводить надлишок тепла від елементів силового агрегату та КП;

відповідає за комфортну температуру в салоні в прохолодну пору року;

забезпечує захист від корозії;

У продажу можна знайти охолоджуючі рідини, які відрізняються за складом, вартістю. В основному ціна формується на основі використаного пакета антикорозійних присадок.

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Вони можуть відрізнятися принципами захисту від корозії, сумісністю з різними матеріалами, термінами експлуатації технічної рідини.

Види антифризів

Часто водії відрізняють незамерзайки за кольором. Вони можуть мати червоний, фіолетовий, блакитний, прозорий, сірий, оранжевий відтінок. У різних країнах застосовуються свої антифризи.

В Америці поширені з фосфатними присадками. У Європі антифризи із фосфатами не застосовуються. У Японії застосовують гібридні незамерзайки (з фосфатами та карбоновими кислотами).

Під час покупки необхідно дивитися на склад засобу. Орієнтуватися на колір неправильно – у різних виробників антифриз із приблизно однаковим складом, він може бути пофарбований по-різному.

Коректна класифікація антифризів

Попри широкий вибір незамерзаючих рідин, вони умовно поділяються на такі групи:

Неорганічні містять у складі силікати. Своєю чергою поділяються на північноамериканські (з фосфатами) та європейські (без фосфатів). Органічні виробляються з урахуванням карбоксилатних органічних кислот. Не містять силікатів, фосфатів, нітратів, нітритів. Лобридні виконані на основі карбоксилатних кислот із вмістом незначної кількості силікатів. Не містять фосфатів.

Який купити антифриз

Ідеальний вибір – покупка того самого антифризу, який використовував автовиробник. Якщо ж придбали машину з рук і не впевнені, яку незамерзайку використовував попередній господар, то краще її злити.

При цьому важливо здійснити промивання, а після залити антифриз, рекомендований заводом-виробником.

Якщо потрібно долити рідину, що не замерзає, а під рукою її не виявилося, можна використовувати дистильовану воду.

Вибрати антифриз можна в інтернет-магазині АТЛ. В наявності продукція перевірених торгових марок, а також ємності місткістю від одного літру до 20 літрів.

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