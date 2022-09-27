Чтобы уютно спать и утро не ждать: топовые рекомендации по выбору кровати

Выбор кровати предполагает анализ определенных важных критериев. Нельзя необдуманно приобрести модель и надеяться на комфорт. При этом кровать должна нравиться и дарить ощущение уюта и безопасности. К тому же правильно выбранная кровать — залог здоровья, жизненной энергии и семейного счастья.

Чтобы упростить выбор кровати, выбирай магазин для покупки с обширным ассортиментом и положительным имиджем на рынке. Тогда рационально вложить деньги в покупку оптимального по всем параметрам спального места будет намного проще.

Большие компании предлагают не только широкий ассортимент, но и услугу кровати с доставкой прямо до вашего дома, что значительно упрощает процесс покупки.

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Основные критерии выбора

Кровать, как правило, служит многие годы. Чтобы она однозначно радовала на протяжении всего этого времени, важно проанализировать множество деталей.

К основным стоит отнести размер, материал, стиль и наличие дополнительных элементов для максимально комфортного использования.

Размер

Кровати по размеру условно можно поделить на стандартные и нестандартные. В магазинах мебели в основном предлагаются стандартные размеры, практичность параметров которых проверена уже огромным количеством пользователей.

Некоторые производители также предлагают и производство кроватей по индивидуальным заказам. Это особо актуально, если помещение имеет свои нюансы или владелец отличается особыми параметрами внешности — значительным ростом и прочее.

Стандартные по размеру кровати классифицируют на такие виды:

односпальные;

двуспальные;

полуторные.

Чтобы проще было определиться с размером, предварительно учитывай следующие нюансы:

для кого предназначается модель;

количество необходимых спальных мест;

сколько места в комнате выделяется под кровать.

Односпальные кровати по определению предназначаются для одного человека. Отлично подходят для детских и подростковых комнат. Такие модели часто дополняют выдвижными ящиками для белья, что делает их еще удобнее в эксплуатации.

Двуспальная кровать традиционно предлагается для сна двух людей. Но если в спальне живет один человек, а свободного пространства достаточно для расположения такой модели, то это решение также будет уместным. В такой кровати точно удастся хорошо выспаться, поскольку будет достаточно места для комфортного отдыха.

Полуторная кровать — промежуточное решение между предыдущими вариантами. Такой вариант выбирает как один владелец, так и пара. Полуторная кровать будет удобной для сна человеку с любыми параметрами тела. Станет отличным решением для пары, в комнате которой недостаточно места, чтобы поставить двуспальную модель.

Выбирая кровать, стоит покупать модели с максимально широким местом для сна. Но обязательно учитывай необходимость места для свободного прохода. Также между кроватью и другими предметами интерьера должно быть не меньше 70 см.

Материал

К основным материалам, из которых изготавливают кровать, относят:

ДСП;

натуральную древесину;

металл.

Лучше всего выбирать модели из натуральной древесины, поскольку они отличаются высокой прочностью и экологичностью.

Такой материал отлично подойдет даже для обустройства детских комнат, поскольку не выделяют никаких токсических веществ. А значит, исключает вероятность возникновения аллергических реакций, чему подвержены многие малыши.

Этот материал имеет множество оттенков, поэтому каждый сможет подобрать модель, которая удачно впишется в интерьер. Уход за натуральной древесиной не составит особого труда — достаточно просто время от времени протирать поверхность влажной тряпкой.

Если решил(-а) приобрести модель из натуральной древесины, то важно обратить внимание на сорт дерева:

дуб;

бук;

берёза;

ясень;

сосна;

липа.

Кровати из дуба подходят практически под любой интерьер, но чаще всего встречаются в классическом исполнении. Дуб пользуется спросом, благодаря прочности, долговечности и прекрасной текстуре.

Кровати из ольхи — прекрасное соотношение цены и качества. Древесина ольхи устойчива к воде, хорошо сушится и дает приятный аромат.

Один из лучших материалов для кровати — это сосна, ведь эта древесина обладает прекрасными техническими свойствами и успокаивающей энергетикой. Если выбрал(-а) кровать из берёзы, то учитывай, что этот материал боится влаги. Поэтому лучше не выбирать такие модели для детей. Но береза вполне подойдет для взрослой спальни.

Поскольку натуральная древесина стоит достаточно дорого, то можно рассмотреть ДСП как дополнительный вариант. ДСП также имеет натуральные оттенки, поэтому визуально напоминает натуральное дерево, но стоит намного дешевле.

Металл — универсальное решение, которое является промежуточным вариантом. Самое прочное решение, которое по достоинству оценят владельцы животных и родители маленьких детей.

Даже в условиях интенсивного использования металлические кровати можно эксплуатировать на протяжении длительного времени. Главное время от времени проверять плотность соединения конструкций.

Еще одно преимущество металлических кроватей — возможность в любой момент перекрасить. А значит легко обновить интерьер спальни.

Стиль

При выборе кровати стиль также играет важную роль. Этот элемент гардероба занимает значительное место в комнате, и все внимание всегда достается именно спальному месту.

Чтобы выгодно показать комнату, стоит учесть особенности интерьера. Например, для классического стиля и модерн отлично подойдет кровать из натуральной древесины или ДСП в тонах, которые имитируют дерево.

Важно, чтобы эта кровать не имела никаких лишних декоративных деталей. Для лофта стоит выбирать грубые и массивные конструкции, тогда как Прованс наоборот требует нежных оттенков и тонких линий.

По форме самые удобные классические прямоугольные кровати. Но если спальня выполнена в стиле авангард, то и здесь можно экспериментировать — приобрести круглые модели. Или, при наличии свободного места, поставить ее в центре комнаты.

Основание

Какой бы дизайн или материал не выбрал(-а), основание все же играет немаловажную роль. Чаще всего покупатели выбирают ламели. Это отличное решение, поскольку способствует проявлению положительных свойств ортопедических матрасов.

Благодаря ламелям, вес спящих равномерно распределяется по кровати. Это способствует более длительному эксплуатационному сроку матраса, а также гарантирует максимальный комфорт спящих, поскольку способствует надежней фиксации позвоночника и проветриванию матраса.

Чтобы кровать прослужила как можно дольше, выбирай модель с усиленными ламелями. Эти элементы конструкции могут быть деревянными или металлическими.

Деревянное основание будет дешевле металлического, поскольку второй вариант считается прочнее. Но если выбрать ламинированное ДСП, то он прослужит не меньше.

При условии, что важно максимально рационально использовать свободное пространство спальни, выбирай модели с подъемным механизмом. Свободного места под кроватью будет достаточно, чтобы надежно спрятать различные вещи. А еще проще будет убирать., поскольку под кровать не будет попадать пыль.

Полезные дополнительные советы

Чтобы кровать действительно послужила на протяжении длительного времени, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

отдавай предпочтение экологичным материалам;

длина модели должна превышать на 20 см роста владельца;

обрати внимание на изголовье, если хочешь, чтобы кровать выглядела действительно роскошно;

не забудь о матрасе, от которого зависит комфортность сна.

Ну и главное — не экономь на покупке кровати, поскольку от этого зависит хорошее самочувствие.

Типичные ошибки выбора

Разобравшись с тем, на что стоит обращать внимание при выборе места для сна, важно также понять, какие кровати точно не стоит брать. К основным ошибкам выбора относят:

сложность в уходе;

не уделяешь должного внимания изголовью;

покупка нестандартной формы кровати в небольшой спальне;

отсутствие важных дополнительных деталей;

пустующие место под кроватью.

Выбирая любую кровать, важно убедиться в том, что не придется тратить много времени и сил, чтобы поддерживать ее в опрятном виде. Чем меньше декоративных деталей, труднодоступных мест и прочее, тем проще будет за ней ухаживать.

Изголовье подарит дополнительный комфорт. Только представь, насколько приятнее облокотиться об теплую мягкую спинку, а не прислоняться к холодной стене. Больше не придется из подушек делать себе удобную спинку, чтобы с комфортом почитать книгу на ночь или посмотреть фильм. Главное подобрать практичный материал обивки, чтобы не пришлось постоянно вызывать химчистку.

Если спальня небольшая, то тут не получится сильно экспериментировать с формами кроватей. Круглые и овальные для ограниченного пространства — не лучшее решение. Такая конструкция не только будет занимать много места, но и выглядеть совершенно неуместно в маленьких комнатах.

Мало кто может похвастаться чрезмерно большим жильем. Обычно постоянно приходиться решать, куда же сложить огромное количество вещей. В таком случае стоит не экономить на кровати, а выбирать модели с подъемным механизмом или выдвижными ящиками.

Кровать может быть просто неудобной — слишком высокой или наоборот низкой и прочее. Поэтому, если есть возможность протестировать модель в магазине, то обязательно воспользуйся ею.

Стоит также выделить время на тщательный подбор кровати. Просмотреть ассортимент и оформить заказ можно на сайте магазина “Світ Матраців”.

В каталоге магазина https://svit-matrasiv.com.ua/ua/ представлен широкий выбор моделей, которые имеют соответствующие сертификаты качества. В магазине работают только профессиональные менеджеры, которые при необходимости помогут выбрать лучшую модель кровати. Есть также свой штат курьеров, которые быстро доставят кровать по указанному адресу.

Также за красоту твоей кровати и уютный сон отвечает постельное белье. Держать его в хорошем состоянии поможет стиральная машинка, но о ней иногда тоже нужно правильно заботиться. Потому читай, как почистить стиральную машинку дома самостоятельно.

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