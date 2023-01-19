Высплюсь на выходных на неделю вперед — действительно ли можно компенсировать недоспанные часы

Когда-то сон украинцев отбирали работа, ночные развлечения или отцовство, а теперь к этому добавились постоянные воздушные тревоги и попытки подстроиться под графики отключения света.

Поэтому недосыпание стало очень распространенной проблемой для миллионов людей. Но можно ли компенсировать недоспанные часы?

Психиатр и эксперт по медицине сна Алекс Димитриу рассказал изданию Business Insider, как сохранить свое здоровье, если нет возможности полноценно спать ночью.

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Можно ли компенсировать недоспанные часы

Некоторые люди считают, что на выходных могут выспаться за всю неделю бессонных ночей. Впрочем, врач Димитриу отмечает, что результаты научных исследований на эту тему неоднозначны.

Эксперт считает, что “отдать долг” сну можно только в том случае, если этот дефицит не стал хроническим. Ведь длительное недосыпание может привести к:

ожирению;

сердечно-сосудистым заболеваниям;

повышенному риску возникновения рака;

иммунной дисфункции.

Чтобы догнать час сна, нужно поспать один час.

Если дефицит сна больше, время на восстановление становится заметно длиннее, и полное выздоровление может быть невозможным, поэтому важно не позволять дефициту сна зайти слишком далеко, — говорит врач.

Впрочем, есть и другие научные мысли. К примеру, одно исследование сделало вывод, что на каждый час дефицита сна человеку нужно четыре последовательные ночи по семь-девять часов качественного отдыха для полного восстановления.

То есть, если ты пять рабочих дней не досыпал(-а) по одному часу, то в конце концов тебе придется стабильно и качественно спать в течение следующих 20 дней, чтобы снова чувствовать себя хорошо.

В любом случае ученые сходятся во мнении, что дополнительные два-три часа сна на выходных не смогут компенсировать недосыпание в течение всей недели.

Однако профессор биологической психологии Стокгольмского университета Линдсей Доджсон считает, что если выходные — это действительно единственное время, когда ты можешь нормально поспать, то лучше увеличить часы сна в выходные, чем не делать этого вообще.

Как наладить сон

Даже если график дня не позволяет тебе спать полноценные семь часов в сутки, все же можно попытаться компенсировать потерянные часы и наладить сон.

Врач Димитриу рекомендует следующие лайфхаки:

Не жди выходных, чтобы компенсировать утраченный сон. Дремай 20-30 минут в течение дня или выспись во время следующей ночи.

Установи график сна и соблюдай его и в рабочие дни, и в выходные. Засыпать и просыпаться в одно и то же время очень важно для поддержания циркадных ритмов.

Думай нестандартно: находи любую возможность поспать и добавляй себе ко сну хотя бы 15 минут в день.

Помни, что сон — это не роскошь, а необходимость. Поэтому, если стоишь перед выбором, никогда не жертвуй своим сном.

Наладив сон и свои циркадные ритмы, ты поможешь своему организму правильно функционировать и быть здоровым.

Когда света нет целый день, люди внимательно прислушиваются к звукам холодильника, не включили ли его. Это, конечно, мешает расслабиться ночью и отдыхать. Читай, как улучшить сон и психологическое состояние во время войны.

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