Здоровье и красота

Высплюсь на выходных на неделю вперед — действительно ли можно компенсировать недоспанные часы

Елена Яковлева, редактор сайта 19 января 2023, 22:00
Чи можна компенсувати недоспані години - пояснення лікаря
Фото: Pexels

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