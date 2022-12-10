Психология

Постоянно прислушиваешься ночью, включили ли свет? Как связаны отключение электричества, сон и тревожность

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 декабря 2022, 22:00
Як покращити сон та психологічний стан під час відключень світла
Фото: Pexels

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