Психологія

Постійно прислухаєшся вночі, чи увімкнули світло? Як пов’язані відключення електрики, сон та тривожність

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 22:00
Як покращити сон та психологічний стан під час відключень світла
Фото: Pexels

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