Невже виспатися реально? Як налагодити сон між повітряними тривогами

Забув(-ла) часи, коли повноцінний сон був доступним незалежно від росіян? Якщо відповідь ствердна, ми поділимося з тобою порадами, як налагодити сон між повітряними тривогами. Адже бажання росіян не можуть бути вищими за наше здоров’я.

Як налагодити сон між повітряними тривогами

Кандидатка біологічних наук та популяризаторка науки Ольга Маслова розповіла Яні Брензей, як налагодити свій сон у період постійних нічних повітряних атак. Експертка поділилася основними порадами, які допоможуть нарешті виспатися.

Лише в Києві за неповний травень було зо 20 повітряних тривог уночі. А зранку потрібно йти на роботу, енергійно працювати, а ще ж купа обов’язків! Біологиня каже, що саме визначення безсоння означає порушення сну без впливу зовнішніх чинників.

А внаслідок обстрілів у людей недосип. Ольга Маслова зазначає, що “реанімувати” себе можна денним сном, якщо є така можливість. Він має бути коротким, щоб не збити режим вечірнього сну.

Безпечного універсального рецепта немає. Рятуватися кавою чи енергетиками також не варто, адже вони сильно діють на мозок. Це може вплинути гірше, ніж недоспані ночі.

Компенсувати недосип сном на вихідних узагалі не можна. Але в умовах війни біологиня каже, що це не найгірший варіант. Це не дасть повної компенсації. До речі, раніше ми більше розповідали на тему компенсації недоспаних годин.

Варіант сну по три-чотири години кілька разів на добу є кращим, ніж не спати взагалі. Це називається поліфазним сном. З огляду на умови нашого життя зараз Ольга Маслова радить спати за першої ж можливості.

Що робити, якщо не можеш заснути

Спробуй підходи вдумливого засинання з поступовим розслабленням тіла. Вони зводяться до розслаблення та очищення мозку від думок.

За кілька годин до сну зменшуй яскравість освітлення. Воно має ставати більш тьмяним та теплим. Намагайся не контролювати стрічку новин або постав нічний режим у телефоні.

Створи собі місце у квартирі, в якому будеш лише спати. Не працюй та не їж у ліжку, мозок повинен мати асоціацію сну з одним місцем. Провітрюй кімнату перед сном.

Раніше ми розповідали, як висипатися в тривожні часи.

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