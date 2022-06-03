Стрес, недосип, проблеми зі здоров’ям? Розповідаємо, як позбутися темних кіл під очима

Коли ми порушуємо свій режим сну та відпочинку, живемо в стресі та перевтомлюємось, організм може реагувати по-різному.
З часом ми можемо стати схожими на панду. Чим? Темними колами під очима. Інколи люди жартують, що в ті мішки під очима можна щось ховати.
Косметологиня Ольга Вертипорох розповіла нам, як зменшити темні кола під очима самостійно.
— Темні кола під очима мають як вроджений, так і набутий характер, — каже косметологиня.
Набуті причини:
За словами Ольги, позбутися вроджених і набутих темних кіл повністю не можливо.
Проте покращити стан шкіри, освітлити ділянку навколо очей — цілком реально.
Проте покращити стан шкіри, освітлити ділянку навколо очей — цілком реально.
Треба дотримуватись простих та корисних правил, щоб зона навколо очей не була темною.
Насамперед — зберігати водний баланс і випивати в середньому 1,5–2 л води на день. Бажано налагодити графік сну.
Також косметологиня радить наносити тільки спеціальний крем навколо очей.
Також косметологиня радить наносити тільки спеціальний крем навколо очей.
Не користуватися звичайним кремом у цій делікатній зоні. А виходячи на вулицю, використовуй сонцезахисний засіб.
Ще можна проводити вдома самомасаж, хоча б 3-4 рази на тиждень (масаж із лімфодренажним ефектом).
Проте якщо темні кола з’явилися у тебе протягом життя, потрібно звернутись до лікаря, щоб виключити захворювання внутрішніх органів.
— До раціону краще додати фрукти й овочі, які містять велику кількість вітаміну С.
І пам’ятай, краса і здоров’я шкіри починаються зсередини, — каже експертка.
І пам’ятай, краса і здоров’я шкіри починаються зсередини, — каже експертка.
Організм по-різному реагує на стрес — може постраждати й серце. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як швидко зупинити напад.