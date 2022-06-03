Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами

Когда мы нарушаем свой режим сна и отдыха, живем в стрессе и переутомляемся, организм может реагировать по-разному.

Со временем мы можем стать похожими на панду. Чем? Темными кругами под глазами. Иногда люди шутят, что в эти мешки под глазами можно что-нибудь спрятать.

Косметолог Ольга Вертипорох рассказала, как можно уменьшить темные круги под глазами самостоятельно.

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Причина появления темных кругов под глазами

— Темные круги под глазами имеют как врожденный, так и приобретенный характер, — говорит косметолог.

Приобретенные причины:

плохой сон, стресс, ненормированное использование гаджетов (телефон, ноутбук);

нарушение микроциркуляции, лимфостаз (застой лимфы);

вредные привычки (алкоголь, курение, нездоровое питание);

нарушен водный баланс, обезвоживание;

проблемы со здоровьем (нарушения в работе почек, печени).

По словам Ольги, избавиться от врожденных и приобретенных темных кругов полностью невозможно.

Однако улучшить состояние кожи, осветлить участок вокруг глаз вполне реально.

Как осветлить участок вокруг глаз

Надо соблюдать простые и полезные правила, чтобы зона вокруг глаз не была темной.

Прежде всего нужно сохранять водный баланс и выпивать в среднем 1,5-2 л воды в день. Желательно наладить график сна.

Также косметолог рекомендует наносить только специальный крем вокруг глаз.

Не использовать обычный крем в этой чувствительной зоне. А при выходе на улицу используй солнцезащитное средство.

Еще можно делать дома самомассаж, хотя бы 3-4 раза в неделю (массаж с лимфодренажным эффектом).

Однако если темные круги появились у тебя в течение жизни, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания внутренних органов.

— В рацион лучше добавить фрукты и овощи, содержащие большое количество витамина С.

И помни, красота и здоровье кожи начинаются изнутри, — говорит эксперт.

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