Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами

Когда мы нарушаем свой режим сна и отдыха, живем в стрессе и переутомляемся, организм может реагировать по-разному.
Со временем мы можем стать похожими на панду. Чем? Темными кругами под глазами. Иногда люди шутят, что в эти мешки под глазами можно что-нибудь спрятать.
Косметолог Ольга Вертипорох рассказала, как можно уменьшить темные круги под глазами самостоятельно.
— Темные круги под глазами имеют как врожденный, так и приобретенный характер, — говорит косметолог.
Приобретенные причины:
По словам Ольги, избавиться от врожденных и приобретенных темных кругов полностью невозможно.
Однако улучшить состояние кожи, осветлить участок вокруг глаз вполне реально.
Однако улучшить состояние кожи, осветлить участок вокруг глаз вполне реально.
Надо соблюдать простые и полезные правила, чтобы зона вокруг глаз не была темной.
Прежде всего нужно сохранять водный баланс и выпивать в среднем 1,5-2 л воды в день. Желательно наладить график сна.
Также косметолог рекомендует наносить только специальный крем вокруг глаз.
Также косметолог рекомендует наносить только специальный крем вокруг глаз.
Не использовать обычный крем в этой чувствительной зоне. А при выходе на улицу используй солнцезащитное средство.
Еще можно делать дома самомассаж, хотя бы 3-4 раза в неделю (массаж с лимфодренажным эффектом).
Однако если темные круги появились у тебя в течение жизни, нужно обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания внутренних органов.
— В рацион лучше добавить фрукты и овощи, содержащие большое количество витамина С.
И помни, красота и здоровье кожи начинаются изнутри, — говорит эксперт.
И помни, красота и здоровье кожи начинаются изнутри, — говорит эксперт.
Организм по-разному реагирует на стресс, может пострадать и сердце. Ранее мы рассказывали, что такое аритмия и как быстро остановить приступ.