Задушил тещу и 1,5 года держал тело в сарае: в Харьковской области произошла ужасная трагедия

Обычная проверка микроавтобуса патрульными в Харьковской области вскрыла жестокое преступление, которое удавалось скрывать более восемнадцати месяцев. Осматривая грузовой отсек автомобиля, полицейские обнаружили пакет с человеческими останками.

Как выяснили позже правоохранители, эта находка стала финалом жуткой истории, в которой зять убил тещу из-за наследства и держал ее тело прямо под боком — в сарае на собственном дворе.

Поссорились из-за наследства: почему зять убил тещу

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, трагедия разыгралась в ноябре 2024 года в поселке Велетень. Между зятем и его тещей, которые жили под одной крышей, давно царила напряженная атмосфера. По данным полиции Харьковской области, причиной последней ссоры стали длительные неприязненные отношения и споры по вопросам наследства.

Во время конфликта мужчина потерял контроль: он нанес пожилой женщине серию мощных ударов кулаками по голове. Когда потерпевшая упала на пол, нападавший не остановился — он продолжил избиение, а затем просто задушил ее.

Читать по теме Убийца расстрелял четырех полицейских в Черкасской области: подробности кровавой бойни Шок в Черкасской области: во время спецоперации преступник прицельно расстрелял четырех полицейских, которые пришли его задерживать.

Мужчина спрятал труп женщины в сарае

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник упаковал тело погибшей в пакет и перенес в хозяйственную постройку во дворе. Там, среди садового инвентаря и хлама в сарае, останки женщины пролежали почти полтора года.

Все это время женщина официально считалась без вести пропавшей — тревогу забила ее знакомая, которая долгое время не могла выйти с ней на связь и в итоге обратилась в полицию.

Развязка наступила в апреле 2026 года. Узнав, что полицейские планируют провести осмотр домовладения в рамках розыскного дела, убийца запаниковал. Он решил срочно избавиться от улик.

Для этого мужчина привлек знакомого, который иногда помогал семье по хозяйству. Помощник даже не подозревал, что именно он грузит в микроавтобус: владелец убедил его, что это просто старый пакет с мусором.

Однако план провалился — 11 апреля патрульные остановили автомобиль для обычной проверки. Во время осмотра грузового отделения правоохранители обнаружили пакет с человеческими останками.

На данный момент 46-летнему фигуранту уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). По ходатайству Чугуевской окружной прокуратуры суд избрал ему строжайшую меру пресечения — содержание под стражей.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

К сожалению, подобные случаи неконтролируемой жестокости в последнее время всё чаще шокируют страну.

Главное фото: полиция Харьковской области.

Читайте также: в приюте для ВПЛ в Ровенской области молотком и топором убили 5 человек.

