Задушив тещу і 1,5 року тримав тіло в сараї: на Харківщині сталася жахлива трагедія

Звичайна перевірка мікроавтобуса патрульними на Харківщині викрила жорстокий злочин, який вдавалося приховувати понад вісімнадцять місяців. Оглядаючи вантажний відсік автівки, поліцейські виявили пакет із людськими рештками.

Як з’ясували згодом правоохоронці, ця знахідка стала фіналом моторошної історії, в якій зять убив тещу через спадок та тримав її тіло просто під боком — у сараї на власному подвір’ї.

Посварилися через спадок: чому зять вбив тещу

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, трагедія розігралася в листопаді 2024 року в селищі Велетень. Між зятем та його тещею, які мешкали під одним дахом, давно панувала напружена атмосфера. За даними поліції Харківщини, причиною останньої сварки стали тривалі неприязні стосунки та суперечки щодо спадкового майна.

Під час конфлікту чоловік втратив контроль: він наніс літній жінці серію потужних ударів кулаками в голову. Коли потерпіла впала на підлогу, нападник не зупинився — він продовжував побиття, а потім просто задушив її.

Чоловік сховав труп жінки у сараї

Аби уникнути відповідальності, зловмисник запакував тіло загиблої в пакет і переніс до господарчої споруди на подвір’ї. Там, серед садового інвентарю та мотлоху в сараї, рештки жінки пролежали майже півтора року.

Весь цей час жінка офіційно вважалася безвісти зниклою — тривогу забила її знайома, яка довгий час не могла вийти з нею на зв’язок і зрештою звернулася до поліції.

Розв’язка настала у квітні 2026 року. Дізнавшись, що поліцейські планують провести огляд його домоволодіння в межах розшукової справи, вбивця запанікував. Він вирішив терміново позбутися доказів.

Для цього чоловік залучив знайомого, який допомагав родині по господарству. Помічник навіть не підозрював, що саме він вантажить у мікроавтобус: власник переконав його, що це просто старий пакет із непотребом.

Проте план провалився — 11 квітня патрульні зупинили автівку для звичайної перевірки. Під час огляду вантажного відділення правоохоронці виявили пакунок із людськими рештками.

Наразі 46-річному фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). За клопотанням Чугуївської окружної прокуратури суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

На жаль, подібні випадки неконтрольованої жорстокості останнім часом дедалі частіше шокують країну. Якщо на Харківщині трагедія розгорталася всередині родини, то в іншому регіоні жертвою агресії стали ті, хто вже одного разу втік від смерті.

Головне фото: поліція Харківщини.

