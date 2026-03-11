С 1 сентября английский язык станет обязательным в садах — МОН

Украина делает еще один шаг к евроинтеграции в образовательной сфере, вводя новые стандарты для самых младших.

Согласно письму Министерства образования и науки № 1/3833-26, с 1 сентября 2026 года английский язык становится обязательным элементом программы для детей 5–6 лет во всех учреждениях дошкольного образования.

С 1 сентября в садах будут обучать английскому языку — Минобразования

Реформа предполагает не только смену программы, но и обновление кадрового состава детских садов. Согласно обновленным нормам, в штатные росписи заведений вводятся должности учителей английского языка. Расчет производится по формуле: 0,25 штатной единицы на каждую группу старшего дошкольного возраста.

Чтобы переход на новые стандарты был максимально мягким и профессиональным, МОН совместно с международными партнерами – Британским советом и издательством Cambridge University Press & Assessment – ​​создало мощную базу поддержки:

Методический советчик: разработанный в сотрудничестве с издательством Лингвист, он содержит готовые сценарии занятий и игровые методики для старших групп.

Национальная платформа: для воспитателей открыт специализированный раздел Preschool Educators. Он включает 5 методических секций и 49 учебных материалов.

Сертификация: Общий объем курса на платформе составляет 30 часов. Весь контент адаптирован к психологическим особенностям детей 5–6 лет, где акцент делается на игровой форме обучения и восприятия языка на слух.

Министерство призывает руководителей департаментов образования и глав территориальных общин уже сейчас начать подготовку к новому учебному году. Это относится как к проведению инвентаризации кадровых потребностей, так и к стимулированию воспитателей к прохождению обучения на цифровой платформе.

Важно, что новые правила распространяются на учреждения дошкольного образования всех типов и форм собственности, что гарантирует равный доступ к изучению иностранного языка для всех детей, независимо от региона или статуса садика.

Организация процесса должна учитывать игровую специфику дошкольного образования: занятия не должны превращаться в школьные уроки, а должны быть интегрированы в ежедневную деятельность ребенка через песни, игры и интерактивные упражнения.

