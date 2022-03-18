Кофе по-украински и тонны еды: Евгений Клопотенко о кулинарном творчестве и волонтерстве во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес не останавливаться и поддерживать экономику государства в это сложное время.

Рестораторы объединились и работают во благо армии, территориальной обороны и людей в бомбоубежищах.

Евгений Клопотенко — кулинарный эксперт и ресторатор — также приобщился к помощи. Его называют одним из самых известных промоутеров украинского борща.

Кофе по-украински

Евгений рассказал о гастрономической новинке — кофе по-украински.

Чтобы распространить культурную экспансию, мы объединились и сделали кофе по-украински. Вдохновились тем, как готовят кофе в турке наши военные. Он крепкий, как украинский народ.

— Мы планируем запустить его на мировую арену. Это будет еще один вклад в победу.

Ресторатор выразил надежду, что через несколько лет можно будет выпить чашечку такого кофе, например, в Италии.

О помощи

Шеф-повар рассказал, что ежедневно объем работы увеличивается. Готовятся тонны еды. В ресторане Евгения ежедневно готовят более полутора тысяч порций.

Ресторатор наладил процесс в Киеве и поехал делать то же самое во Львов. Ведь именно там находится большая часть вынужденных переселенцев. Сейчас разворачивается полевая кухня для тех, кто в этом больше всего нуждается.

Мы взяли кофейню в аренду. В ней будем кормить людей, у которых нет возможности купить себе поесть. Будем готовить украинские блюда и новый кофе.

Своей целью Евгений видит накормить всех, кто в этом нуждается.

Еда для военных

Сухпайки, которые я видел до войны — это что-то прекрасное. Я считаю, что они мирового образца. Там есть борщ, кофе, печенье.

Шеф признается, что после реформы школьного питания хотел бы дойти и до сухпайков. Чтобы они были еще более качественными и сбалансированными.

Как питаться

Сейчас мы не говорим о здоровом питании. Забудьте об этом. Нужно, чтобы организм получал калории — углеводы.

Если есть возможность, ешьте каши и хлеб. Пейте достаточное количество воды. Этого хватит.

Хуже всего сейчас — не есть вообще. В это время следует забыть о правилах и есть все. Это нужно для выживания.

Помните, скоро война закончится. А если ты не знаешь, что питательного приготовить, мы рассказывали о быстрых и простых блюдах из картофеля и круп.