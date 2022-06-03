Ощущаю себя частичкой победы. 12-летний мальчик в Днепре играет на бандуре и передает деньги ВСУ

Ему всего 12 лет, а он уже совершает настоящие взрослые поступки! Юный бандурист из Днепра собирает деньги для наших Вооруженных сил.

Бронежилеты, аптечки и дроны — это то, в чем, уверен музыкант, сейчас больше всего нуждаются наши военные. Украинские мелодии парень исполняет под открытым небом, а все полученные средства направляет по назначению.

В репертуаре не менее десяти композиций, но самая популярная — гимн Украины. Мальчик уверяет: война его поменяла и просто сидеть он не может. Так что взял в руки свое оружие — бандуру.

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Жить хочется! И каждый раз, когда просыпаешься — это уже очень хорошая новость. Ощущаю себя частичкой победы.

— Помогаю, чтобы скорее это закончилось, чтобы у ребят была еда, чтобы у них были вещи, — объясняет маленький музыкант.

Для нужд ВСУ мальчик играет несколько раз в неделю. Все собранные деньги идут по назначению. Тимофей не скрывает собственного страха, а игра на любимом инструменте помогает отвлечься, рассказывает мама.

— Очень много друзей Тимофея выехали сейчас за границу. Он сейчас один. И дети, которые сейчас здесь с нами, им очень тяжело психологически. А он очень любит играть. Ребёнок живет и понимает, что делает вместе с нами очень важное дело, — говорит мама Тимофея Александра.

От постоянной игры на руках у Тимофея появились мозоли, но это не мешает ему исполнять мелодии. В репертуаре музыканта не только украинские, но и джазовые композиции. Разучивает и новые композиции.

Жители Днепра в восторге от игры мальчика и с радостью, как и он, приближают нашу победу, жертвуя деньги.

— Красиво играет. Я сама окончила музыкальную школу, поэтому слышу, насколько он с душой играет. Вы знаете, у нас сейчас проснулся такой патриотизм: искренний, порядочный, честный, добрый! — говорит жительница Днепра Ольга.

За первые десять таких концертов под открытым небом маленький бандурист собрал несколько тысяч гривен. Планы у Тимофея амбициозные — прежде всего, обеспечить наших военных медикаментами и броней. Все собранные деньги отправляет в благотворительный фонд на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, во Львове дети передали ВСУ деньги, которые собирали на мечту. Читай о большом поступке маленьких украинцев.