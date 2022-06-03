Рассказы

Ощущаю себя частичкой победы. 12-летний мальчик в Днепре играет на бандуре и передает деньги ВСУ

Кристина Венгеляускайте 03 июня 2022, 16:00
Тимофій бандура Дніпро

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