Юные швеи из Днепра: как школьницы поразили всех своей волонтерской работой

У школьников летние каникулы, но отдыхать – не время. В Днепре ученицы взялись помогать волонтерам. Теперь девочки шьют балаклавы, нижнее и постельное белье для украинских военных и переселенцев.

Они еще дети, но делают все на профессиональных машинках как взрослые. Например, 15-летняя днепрянка Анастасия окончила девятый класс, но во время летних каникул решила помогать украинским бойцам.

Настя уже восемь лет посещает этот швейный кружок, где был создан цех. К волонтерству привлекла и двоюродную сестру Софию.

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Инициатором такой волонтерской занятости школьниц стала Виктория, руководительница швейного кружка, который они посещали. Женщина рассказывает, что в течение нескольких месяцев нашили уже 900 балаклав для военных. Теперь больше заказов на белье.

У моего мужа есть племянник, который служит в ВСУ. Команда быстрого реагирования. Они мерили и им очень понравилось.

Ткань швеям поставляют волонтеры. Из нее, в частности, уже изготовлено 50 комплектов для госпиталей и переселенцев.

Сейчас в импровизированном швейном цехе на базе кружка работают шесть школьниц. Говорят, что готовы забыть об отдыхе в пользу хорошего дела. Будут работать для победы столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее мы рассказывали о 12-летнем мальчике из Днепра, который играет на бандуре и передает вырученные средства ВСУ.