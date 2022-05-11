Шиє зайців для допомоги біженцям. Як 13-річна школярка допомагає українцям у Німеччині

Благодійні зайці, яких пошила 13-річна Аліса Пономаренко з окупованої Балаклії, поїдуть до Італії — на дизайнерській виставці іграшки продадуть, гроші передадуть на допомогу переселенцям з України.

Школярка стала відомою на всю Україну кілька років тому, коли вирішила зібрати гроші на лікування онкохворого хлопчика та продавала власноруч пошитих зайців.

А коли в її рідне містечко Балаклія прийшла війна, Аліса разом із родиною була вимушена тікати з окупації до Німеччини, однак на чужині дівчинка продовжила благодійну справу.

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Окупанти накривали Градами рідне місто дівчинки з першого дня повномасштабної війни. Снаряд влучив у багатоповерхівку, де Аліса жила з батьками, братом та сестричкою. Два тижні вони жили в підвалі, а коли російські військові зайшли в місто — вирішили тікати.

В Німеччині дівчинка пішла до місцевої школи та дуже мріяла про швейну машинку, щоб продовжити благодійну справу. Німецька родина, що прихистила біженців, дізналася про це й подарувала дівчинці омріяну швейну машинку.

Тож Аліса нашила іграшок і вторгувала на шкільному аукціоні 200 євро для допомоги біженцям з України.

Про це дізналася українська дизайнерка Дора Островськи. Вона запропонувала Алісі об’єднати зусилля, тож нині вони розробили спільну колекцію іграшок, а гроші віддаватимуть на допомогу українцям.

Діти прекрасно розуміють, яка нині ситуація в країні та допомагають нашим військовим. Раніше ми розповідали, як шестирічна дівчинка грає на флейті в Дніпрі та допомагає ЗСУ.