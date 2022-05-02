Не мушкетери, але теж ладні робити все для допомоги. Як троє переселенців відкрили пиріжкову у Львові

Робити те, що вмієш, щоб вистояти й підтримати країну. Заручившись цим девізом, троє переселенців з Ірпеня, Бородянки та Ніжина приїхали у Львів, щоб там продавати пироги й каву.

Із заробленого — гроші йдуть на підтримку армії та волонтерів. Пиріжкова Кііт, так вони назвалися, полюбилася не лише львів’янам, а й тисячам користувачів соцмереж.

Біля пиріжкової, що відкрилася трохи більше ніж тиждень тому, вже вишиковуються великі черги.

Колишній вчитель математики та кулінарний блогер з Ірпеня Сергій каже, що відкрили заклад на останні заощадження. Адже те, що могли, вони вже втратили. Головне, що лишилося — це життя.

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За збережені кошти орендували кімнатку, в якій печуть пиріжки та роблять каву. Іван родом з Бородянки, до війни був студентом, а тепер за баристу в Пиріжковій Кііт. Каже, що частину свого прибутку хоче віддати на допомогу рідному місту.

А на касі та на кухні допомагає Дарина. Вона привезла з Ніжина електропіч, а іншу частину кухонного приладдя безкоштовно дали знайомі львів’яни.

Пиріжкову назвали на честь кота Сергія, який злякався вибухів в Ірпені та втік. Тож хазяїн шукає його та просить про допомогу.

Ціни на пироги розраховували так, щоб оплатити оренду й податки, а решту віддавати на армію й волонтерам.

Нашим військовим допомагають навіть маленькі діти, адже хочуть жити у вільній країні. Раніше ми розповідали, як шестирічна Соломія зібрала понад 100 тис. грн для ЗСУ.