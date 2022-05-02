Люди

Не мушкетери, але теж ладні робити все для допомоги. Як троє переселенців відкрили пиріжкову у Львові

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 02 Травня 2022, 19:00

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