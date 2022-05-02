Не мушкетери, але теж ладні робити все для допомоги. Як троє переселенців відкрили пиріжкову у Львові

Робити те, що вмієш, щоб вистояти й підтримати країну. Заручившись цим девізом, троє переселенців з Ірпеня, Бородянки та Ніжина приїхали у Львів, щоб там продавати пироги й каву.
Із заробленого — гроші йдуть на підтримку армії та волонтерів. Пиріжкова Кііт, так вони назвалися, полюбилася не лише львів’янам, а й тисячам користувачів соцмереж.
Біля пиріжкової, що відкрилася трохи більше ніж тиждень тому, вже вишиковуються великі черги.
Біля пиріжкової, що відкрилася трохи більше ніж тиждень тому, вже вишиковуються великі черги.
Колишній вчитель математики та кулінарний блогер з Ірпеня Сергій каже, що відкрили заклад на останні заощадження. Адже те, що могли, вони вже втратили. Головне, що лишилося — це життя.
За збережені кошти орендували кімнатку, в якій печуть пиріжки та роблять каву. Іван родом з Бородянки, до війни був студентом, а тепер за баристу в Пиріжковій Кііт. Каже, що частину свого прибутку хоче віддати на допомогу рідному місту.
А на касі та на кухні допомагає Дарина. Вона привезла з Ніжина електропіч, а іншу частину кухонного приладдя безкоштовно дали знайомі львів’яни.
Пиріжкову назвали на честь кота Сергія, який злякався вибухів в Ірпені та втік. Тож хазяїн шукає його та просить про допомогу.
Пиріжкову назвали на честь кота Сергія, який злякався вибухів в Ірпені та втік. Тож хазяїн шукає його та просить про допомогу.
Ціни на пироги розраховували так, щоб оплатити оренду й податки, а решту віддавати на армію й волонтерам.
Нашим військовим допомагають навіть маленькі діти, адже хочуть жити у вільній країні. Раніше ми розповідали, як шестирічна Соломія зібрала понад 100 тис. грн для ЗСУ.