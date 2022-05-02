Не мушкетеры, но тоже готовы делать все для помощи. Как трое переселенцев открыли пирожковую во Львове

Делать то, что умеешь, чтобы выстоять и поддержать страну. Заручившись этим девизом, трое переселенцев из Ирпеня, Бородянки и Нежина приехали во Львов, чтобы продавать там пироги и кофе.

Из заработанного — деньги идут на поддержку армии и волонтеров. Пирожковая Кііт, такое они выбрали название, полюбилась не только львовянам, но и тысячам пользователей соцсетей.

Возле пирожковой, открывшейся чуть больше недели назад, уже выстраиваются большие очереди.

Бывший учитель математики и кулинарный блоггер из Ирпеня Сергей говорит, что открыли заведение на последние сбережения. Ведь то, что могли, они уже потеряли. Главное, что осталось — это жизнь.

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За сбережения арендовали комнатку, в которой пекут пирожки и делают кофе. Иван родом из Бородянки, до войны был студентом, а теперь за баристу в Пирожковой Кііт. Говорит, что часть своего дохода хочет отдать на помощь родному городу.

А на кассе и на кухне помогает Дарья. Она привезла из Нежина электропечь, а другую часть кухонных принадлежностей бесплатно дали знакомые львовяне.

Пирожковую назвали в честь кота Сергея, он испугался взрывов в Ирпене и убежал. Поэтому хозяин ищет его и просит о помощи.

Цены на пироги рассчитывали так, чтобы оплатить аренду и налоги, а остальное отдавать на армию и волонтерам.

Нашим военным помогают даже маленькие дети, потому что хотят жить в свободной стране. Ранее мы рассказывали, как шестилетняя Соломия собрала более 100 тыс. грн для ВСУ.