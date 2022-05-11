Шьет зайцев для помощи беженцам. Как 13-летняя школьница помогает украинцам в Германии

Благотворительные зайцы, которых сшила 13-летняя Алиса Пономаренко из оккупированной Балаклеи, поедут в Италию — на дизайнерской выставке игрушки продадут, а вырученные деньги передадут на помощь переселенцам из Украины.

Школьница стала известной на всю Украину несколько лет назад, когда решила собрать деньги на лечение онкобольного мальчика и продавала собственноручно сшитых зайцев.

А когда в ее родной город Балаклея пришла война, Алиса вместе с семьей была вынуждена бежать из оккупации в Германию, однако на чужбине девочка продолжила благотворительное дело.

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Оккупанты накрывали Градами родной город девочки с первого дня полномасштабной войны. Снаряд попал в многоэтажку, в которой жила Алиса с родителями, братом и сестренкой. Две недели они жили в подвале, а когда российские военные вошли в город — решили бежать.

В Германии девочка пошла в местную школу и очень мечтала о швейной машинке, чтобы продолжить благотворительное дело. Немецкая семья, приютившая беженцев, узнала об этом и подарила девочке швейную машинку.

Алиса нашила игрушек и заработала на школьном аукционе 200 евро для помощи беженцам из Украины.

Об этом узнала украинская дизайнер Дора Островски. Она предложила Алисе объединить усилия. Так они разработали общую коллекцию игрушек. Когда их продадут, вырученные деньги пойдут на помощь украинцам.

Дети прекрасно понимают, какая сейчас ситуация в стране и помогают нашим военным. Раньше мы рассказывали, как шестилетняя девочка играет на флейте в Днепре и помогает ВСУ.