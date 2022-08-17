Ще одна “військова” ціль. Росіяни вдарили з ракет по курортній Затоці на Одещині, є постраждалі

У ніч проти середи, 17 серпня, російські військові випустили ракети по курортній Затоці, що на Одещині. Не минулося без постраждалих, повідомляє прес-служба ОК Південь.

Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, — поточнили українські військові.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих цивільних. На щастя, “важких” серед них немає.

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Через влучання ракет у Затоці сталася сильна пожежа.

Згодом заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Затоці зруйновано сім будівель баз відпочинку, пошкоджено також 15 будинків.

Наслідки вибухів в Затоці на Одещині

Затока: наслідки ракетного удару

















Утім, не тільки курортну Одещину обстрілює ворог. Днями російська армія обстріляла Харків з новітніх Градів. Наслідки прильотів дивись у відео за посиланням.

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