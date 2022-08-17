Ще одна “військова” ціль. Росіяни вдарили з ракет по курортній Затоці на Одещині, є постраждалі

У ніч проти середи, 17 серпня, російські військові випустили ракети по курортній Затоці, що на Одещині. Не минулося без постраждалих, повідомляє прес-служба ОК Південь.
Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22, — поточнили українські військові.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих цивільних. На щастя, “важких” серед них немає.
Через влучання ракет у Затоці сталася сильна пожежа.
Згодом заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Затоці зруйновано сім будівель баз відпочинку, пошкоджено також 15 будинків.
Утім, не тільки курортну Одещину обстрілює ворог. Днями російська армія обстріляла Харків з новітніх Градів. Наслідки прильотів дивись у відео за посиланням.
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