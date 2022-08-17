Еще одна “военная” цель. Россияне ударили из ракет по курортной Затоке, есть пострадавшие

В ночь на среду, 17 августа, российские военные выпустили ракеты по курортной Затоке в Одесской области. Не обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ОК Південь.

— Ночью Одесская область была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, — уточнили украинские военные.

Пока известно о четырех пострадавших гражданских. К счастью, “тяжелых” среди них нет.

Из-за попадания ракет в Затоке произошел сильный пожар.

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Затоке разрушены семь зданий баз отдыха, повреждены также 15 домов.

Последствия взрывов в Затоке Одесской области

Затока: последствия ракетного удара 17 августа



















Впрочем, не только курортную Одесскую область обстреливает враг. На днях российская армия обстреляла Харьков из новейших Градов. Последствия прилетов смотри на видео по ссылке.

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