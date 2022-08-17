Еще одна “военная” цель. Россияне ударили из ракет по курортной Затоке, есть пострадавшие

В ночь на среду, 17 августа, российские военные выпустили ракеты по курортной Затоке в Одесской области. Не обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ОК Південь.
— Ночью Одесская область была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22, — уточнили украинские военные.
Пока известно о четырех пострадавших гражданских. К счастью, “тяжелых” среди них нет.Из-за попадания ракет в Затоке произошел сильный пожар.
Впоследствии заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ночного ракетного удара по Затоке разрушены семь зданий баз отдыха, повреждены также 15 домов.
Впрочем, не только курортную Одесскую область обстреливает враг. На днях российская армия обстреляла Харьков из новейших Градов. Последствия прилетов смотри на видео по ссылке.
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