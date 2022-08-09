Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни

Останній масований обстріл стався 26 липня. Російські літаки з акваторії Чорного моря випустили 13 ракет. Наша протиповітряна оборона спрацювала добре, втім кілька ракет вдарили по базах відпочинку

У курортній Затоці на Одещині люди й досі розгрібають завали після наймасованішого ракетного обстрілу, який росіяни завдали два тижні тому.

Ніби зона відчуження. Якщо взяти так подивитися, самі бачите, що тут практично нікого немає, все заростає бур’янами, немає туристів цього року, навіть до моря небезпечно ходити, бо багато хто підірвався на мінах, — розповідає охоронець Петро.

Деякі підприємці почали відбудовувати свої крамниці. Дехто вважає, що відбудова нині не на часі, бо окупанти будь-якої миті можуть атакувати Затоку знову і знову.

Зараз також дивляться

Тож, яка там нині ситуація, дивіться у сюжеті.

Радимо подивитися та згадати, про масований обстріл Затоки на Одещині 26 липня.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!