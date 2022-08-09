Україна

Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 09 Серпня 2022, 21:30

Більше відео
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки
Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:04:15
Як розпізнати диверсанта
Твоя уважність може зберегти безпеку в країні! Як виявити диверсантів
Дивитись більше

Останні відео
0:04:52
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни

Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки
Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
0:04:03
Донори крові
Багато крові й темрява підвальних приміщень. Це не замок графа Дракули, а реалії харківського центру донорства
0:04:15
Як розпізнати диверсанта
Твоя уважність може зберегти безпеку в країні! Як виявити диверсантів
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 9 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 9 серпня
0:03:07
дикі тварини
Посадили в клітку і втекли: як рятують диких тварин із зони бойових дій
Більше відео
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Читати далі
Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Читати далі
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь