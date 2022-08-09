Зона отчуждения в Одесской области: как курорт Затока превращается в руины

Последний массированный обстрел произошел 26 июля. Российские самолеты из акватории Черного моря выпустили 13 ракет. Наша противовоздушная оборона сработала хорошо, но несколько ракет таки ударили по базам отдыха.

В курортной Затоке Одесской области люди до сих пор разгребают завалы после массированного ракетного обстрела, который россияне нанесли две недели назад.

Как будто зона отчуждения. Если так посмотреть, сами видите, что здесь практически никого нет, все зарастает сорняками, нет туристов в этом году, даже на море опасно ходить. Много кто подорвался на минах, — рассказывает охранник Петр.

Некоторые предприниматели начали отстраивать свои магазины. Некоторые считают, что сейчас не время для восстановления, потому что оккупанты в любой момент могут атаковать Затоку снова и снова.

Какая там сейчас ситуация, смотрите в сюжете.

Советуем посмотреть и вспомнить о массированном обстреле Затоки в Одесской области 26 июля.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!