Украина

Зона отчуждения в Одесской области: как курорт Затока превращается в руины

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 09 августа 2022, 21:30

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Курорт Затока

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