Забивають вікна, аби не залило дощами — як живуть донеччани на лінії вогню

На Донеччині у вогні не лише лінія фронту, а й населені пункти, далі від лінії зіткнення. У Торецьку росіяни обстріляли приватний сектор, поранено цілу родину. Серед травмованих шестирічна дівчинка.

Також ворог гатив по Кураховому та околицях Костянтинівки. Під ударом знову опинилося мирне населення. І вранці одна з ракет прилетіла в Дружківку.

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Місцеві жителі щодня живуть на волосині від загибелі: звичайний похід на власне подвір’я перетворюється на квест. Потрощені будинки та сади мовчки кажуть про всі жахи війни, які їм дарують росіяни.

По Дружківці росіяни традиційно вдарили вранці, коли більшість людей поралися по господарству або ще спали. Та на диво обійшлося без жертв. Натомість під час вибуху пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських будівель. Люди переконані — масштаби могли бути й більшими.

Але удар ракети припав на сиру землю. Напередодні у місті пройшли зливи.

Нині мешканці оговтуються від обстрілів і намагаються швидко прибрати їхні наслідки. Перекрити дахи й забити вікна до настання дощів.

Щоб завжди знати, коли наближається небезпека — користуйся онлайн-картою повітряних тривог.

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