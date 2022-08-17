Забивают окна, чтобы не залило дождями — как живут дончане на линии огня

На территории Донецкой области в огне не только линия фронта, но и населенные пункты, дальше линии столкновения. В Торецке россияне обстреляли частный сектор, ранена целая семья. Среди травмированных — шестилетняя девочка.

Также враг бил по Курахово и окрестностям Константиновки. Под ударом снова оказалось мирное население. И утром одна из ракет прилетела в Дружковку.

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Местные жители ежедневно живут на волоске от гибели: обычный поход на собственный двор превращается в квест. Разбитые дома и сады молча говорят обо всех ужасах войны, которые им дарят россияне.

По Дружковке россияне традиционно ударили утром, когда большинство людей возились по хозяйству или еще спали. К счастью, обошлось без жертв. При взрыве повреждено с десяток частных домов и хозяйственных зданий. Люди убеждены — масштабы могли быть и больше.

Но удар ракеты пришелся на сырую землю. Накануне в городе прошли ливни.

Сейчас жители приходят в себя от обстрелов и пытаются быстро убрать их последствия. Перекрыть крыши и забить окна до наступления дождей.

Чтобы всегда знать, когда приближается опасность — пользуйся онлайн-картой воздушных тревог.

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