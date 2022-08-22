Україна

Можуть знищити пам’ятки архітектури й іконостаси. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям

Христина Венгеляускайте 22 Серпня 2022, 08:00
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