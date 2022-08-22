Можуть знищити пам’ятки архітектури й іконостаси. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям

Жодного дня не минає без обстрілів Дніпропетровщини! Під постійним вогнем Криворізький і Нікопольський райони. Там ворог б’є з Градів та Ураганів, нещадно та хаотично руйнує не військові, а цивільні об’єкти.

Зо півтисячі зруйнованих чи пошкоджених будинків, поранені та загиблі — це наслідки “руського міра” у Нікополі. Росіяни і вдень, і вночі гатять по мирному місту та влаштовують справжній терор для місцевого населення.

Мета окупантів — знищити все українське! У зоні ризику, зокрема, і пам’ятки архітектури, які для місцевих жителів стали справжніми оберегами.

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Так, наприклад, церква Різдва Пресвятої Богородиці – справжня святиня міста у стилі православного класицизму.

Старовинні ікони, характерна архітектура — цей храм поєднує багатовікову історію України з козацькою добою. Саме тут у 17-18 столітті, на правому березі Дніпра, жили козаки.

Тут все унікальне. Стіни пережили дуже багато подій нашої історії – трагічних, революції, війни. Але це вже історія, а ми живемо у новій історії: знову снаряди, знову руйнування, але цей храм живий, — розповідає настоятель храму протоієрей Віталій Єфремов.

Або ще один приклад — пам’ятка історико-культурного національного значення – могила Івана Сірка. До російських позицій звідси всього лише 30 кілометрів.

Легендарна особистість – кошовий отаман, якого за воїнським хистом порівнюють із Чингісханом. Іван Сірко провів 50 успішних походів, його рештки перепоховані чотири рази. Востаннє – у Нікопольському районі – єдиному місці в Україні, де зосереджені найбільші та найвідоміші пам’ятки Запорізького козацтва.

Більше про ризик знищення історичних пам’яток України — дивись у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ситуацію у Нікополі, де окупанти тримають у страху місцеве населення.

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