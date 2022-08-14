Україна

Уламок снаряда влучив у серце й убив молодого батька — ситуація в прифронтовій Дніпропетровщині

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 14 Серпня 2022, 13:45

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