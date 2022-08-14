Уламок снаряда влучив у серце й убив молодого батька — ситуація в прифронтовій Дніпропетровщині

Щодня потерпають від російських окупантів прифронтові села Дніпропетровщини, які межують з Херсонщиною. Йдеться про Широківську громаду Криворізького району.

Її села подекуди знаходяться за три кілометри від лінії фронту. А ворог обстрілює місцевих жителів з відстані десяти кілометрів. Неспокійно тут і вдень, і вночі.

Два тижні тому окупанти влучили по одному з аграрних підприємств, яке розташоване на кордоні з Херсонською областю. Тоді загинув 29-річний працівник, який за кілька днів до того став батьком.

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Дуже маленька куля пробила йому спину і потрапила просто в серце. Ще трьох хлопців поранило. Одного дуже тяжко, — розповідає колега загиблого Владислав Баранов.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 14 серпня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Через постійні обстріли у деяких невеликих селах громади з 200 мешканців лишилось зо 30.

Допомагаємо людям, чим можемо. Даємо шифер. Але ж ви бачите: люди тільки перекрили, і знову “приліт”, — каже голова Широківської територіальної громади Олександр Кокул.

Російські окупанти гатять по місцевих жителях цілодобово з мінометів, гармат та реактивних установок Смерч і Ураган. Використовують також заборонені фугасні та касетні снаряди.

У Криворізькому районі повністю зруйновано чотири школи. Але росіяни ні на крок не просунулись до території Дніпропетровської області.

Уже місяць місто Нікополь на Дніпропетровщині майже щоночі під обстрілами російських окупантів. Ворог гатить по місту з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Дізнайся історії постраждалих від обстрілу Нікополя.

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