Осколок снаряда попал в сердце и убил молодого отца — ситуация в прифронтовой Днепропетровской области

Ежедневно страдают от российских оккупантов прифронтовые села Днепропетровской области, граничащие с Херсонской областью. Речь идет о Широковской общине.

Некоторые села находятся в трех километрах от линии фронта. Враг обстреливает местных жителей с расстояния в десять километров. Неспокойно здесь и днем, и ночью.

Две недели назад оккупанты попали по одному из аграрных предприятий, расположенному на границе с Херсонской областью. Тогда погиб 29-летний работник, который за несколько дней до этого стал отцом.

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Очень маленький шарик пробил ему спину и попал прямо в сердце. Еще троих ребят ранило. Одного очень тяжело, — рассказывает коллега погибшего Владислав Баранов.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 14 августа Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Из-за постоянных обстрелов в некоторых небольших селах общины из 200 жителей осталось около 30.

Помогаем людям, чем можем. Даем шифер. Но вы видите: люди только перекрыли, и снова “прилет”, — говорит председатель Широковской территориальной громады Александр Кокул.

Российские оккупанты бьют по местным жителям круглосуточно из минометов, пушек и реактивных установок Смерч и Ураган. Используют также запрещенные фугасные и кассетные снаряды.

В Криворожском районе полностью разрушены четыре школы. Но россияне ни на шаг не продвинулись по территории Днепропетровской области.

Уже месяц город Никополь в Днепропетровской области почти каждую ночь под обстрелами российских оккупантов. Враг бьет по городу из временно оккупированной части Запорожской области. Читай истории пострадавших от обстрела Никополя.

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