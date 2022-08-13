Вышел из спальни — и через минуту туда прилетела ракета: истории пострадавших от обстрела Никополя

Уже месяц как город Никополь в Днепропетровской области почти каждую ночь под обстрелами российских оккупантов. Враг накрывает город из временно оккупированной части Запорожской области.

Как отмечает городской голова Александр Саюк, всего за этот период в Никополе потерпели разрушения уже около 600 зданий, среди которых как жилые дома, так и объекты инфраструктуры.

За прошедшие две ночи в Никополе повреждены 55 зданий, пять квартир разрушены полностью. 11 августа российская армия выпустила по городу 120 реактивных снарядов и убила троих человек, еще семеро получили ранения.

В один из жилых домов попал российский Град и разорвался на пятом этаже, где в двух квартирах находились люди. Выжить удалось только трем из них.

Один из них Игорь, которого спас звонок жены. Женщина заставила мужчину проснуться и встать, и как только он вошел в туалет, в спальню прилетел снаряд.

Также удалось выжить 44-летнему Александру. Однако мужчина остался не только без жилья, но и без работы, поскольку шил одежду под заказ дома. Теперь все его рабочие принадлежности сгорели, а у него из имущества осталось только то, во что был одет ночью.

А вот Павлу сохранил жизнь тот факт, что он находился в комнате, которая была ближе к коридору. Однако его 81-летнего отца спасти не удалось, на него сразу посыпались обломки. Мужчину искали под завалами на третьем этаже в течение четырех часов.

В целом, медицинская помощь понадобилась семи никопольцам. У всех раненых минно-взрывные травмы с осколочными ранениями. Среди пострадавших также 13-летний ребенок.

Украинцы каждый день теряют дороже всего, но все равно продолжают бороться и делиться своими рассказами. Читай истории обычных людей, потерявших все в один день.

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