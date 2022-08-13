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Война полностью разрушила нашу жизнь — истории обычных людей, потерявших все в один день

Елена Яковлева, редактор сайта 13 августа 2022, 10:00
Історії постраждалих від війни українців, які отримали допомогу від ADRA Ukraine
Фото: Getty Images

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