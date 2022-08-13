Война полностью разрушила нашу жизнь — истории обычных людей, потерявших все в один день

Около полугода прошло с момента начала полномасштабных боевых действий на территории Украины. Ежедневно количество жертв и нуждающихся в помощи только растет.

Теперь каждый человек в Украине имеет свою историю войны. Благотворительная организация ADRA Ukraine, более восьми лет активно помогающая жертвам военного конфликта в Украине, поделилась историями украинцев, которые не оставили нас равнодушными.

Каждая история — это чья-то сломанная судьба, уничтоженный дом и искалеченная жизнь…

История Ольги Чабах

О семье Чабах знают наверняка все жители Бучи. С началом боевых действий в Украине их жизнь разделилась на “до” и “после”.

Война полностью разрушила нашу жизнь. В начале марта в Буче героически погиб наш единственный сын Юрий Чабах. Он защищал находившихся на территории Киевской области людей, спасал детей от гибели.

Но сам был убит из стрелкового оружия. Когда его нашли в братской могиле, то сразу позвонили по телефону моему мужу, позвали на опознание. Я тогда все поняла без слов и сразу упала в обморок, — рассказывает Ольга.

Это было не единственное известие того дня. Приблизительно в это же время от снаряда дотла сгорел дом, который Ольга с мужем строили для сына.

Просто так, в один день мы потеряли все — мы потеряли смысл жизни, — говорит Ольга.

Чабахи долгое время находились в тяжелом психологическом, эмоциональном и физическом состоянии. И до сих пор им тяжело вспоминать события марта 2022 без слез на глазах.

Ольга Чабах проходит бесплатные индивидуальные консультации с психологом от ADRA Ukraine. Также организация предоставила семье финансовую поддержку для начала строительства нового жилья.

Потому что старый дом не подлежит восстановлению. Но они до сих пор нуждаются в поддержке неравнодушных украинцев в добром слове, объятиях, молитвах и т.д.

История семьи из Луганской области

Сергей и Марина проживали в Северодонецке Луганской области. С начала войны они находились в родном городе, но когда начались бомбардировки, они решились покинуть дом.

Выезжать было очень тяжело, потому что в Луганской области осталась мама Марины.

Сначала мы поехали к матери в Попасную, чтобы объяснить, что происходит. Она имеет инвалидность по слуху и ничего не слышит, — рассказывает Марина.

Хотя в Луганской области война идет не первый год, женщина признается, что таких ужасающих событий в их жизни за все время боевых действий еще не было.

— Это не сравнить с тем, что было в 2014 году. Мы сидели в подвале без света и связи. Нам было очень страшно. А когда выбрались на улицу, увидели, как почти все дома разрушены.

Сложно даже вообразить, что происходило в центре города, — делится Марина.

19 марта супругам удалось уехать из родного города, а уже 20-го они попали в Полтавскую областную организацию Украинского общества глухих.

Им удалось выжить, но с мамой Марины, которая осталась в Попасной вместе с сестрой, до сих пор нет связи. Семья пыталась узнать хоть что-то о ней через знакомых и разные группы в соцсетях.

Все говорят, что их район очень опасен, там постоянно ведутся бои, и туда практически невозможно добраться. До сегодняшнего дня о судьбе Екатерины Федоровны (мамы) и Надежды Федоровны (ее сестры) пока ничего неизвестно.

Марина и Сергей были вынуждены уехать за границу, но они очень хотят домой — узнать, как там мама, их дом и родной город.

В 2014 году родители Марины уже получали пособие от ADRA Ukraine. Тогда были выделены средства на ремонт дома.

В этом году их семья получила продовольственную помощь, вещи первой необходимости, средства гигиены от организации. Такая помощь выдается почти каждый день и получить ее может каждый желающий.

Инесса Баранова из Мариуполя

Инесса с мужем и детьми имеют долгую и сложную историю войны. Боевые действия на территории Украины заставили их дважды стать внутренне перемещенными лицами.

Первый раз это было в 2014 году. Из-за начала военной агрессии Барановы были вынуждены покинуть все нажитое имущество и вернуться в родной Мариуполь.

Так они в первый раз официально стали внутренне перемещенными лицами. Со временем их жизнь нормализовалась, насколько это возможно. Старший ребенок — мальчик Миша пошел в первый класс.

Инесса родила второго ребенка, дочь Анну. Семья Барановых уже строила свое будущее в Мариуполе. В 2021 году им даже удалось приобрести собственное жилье, но через год их планы снова разрушила война.

Это не сравнится с тем, что было раньше. Когда мы убегали из Мариуполя, я всем говорила, что мы были в аду. Мы прожили почти месяц в подвале при температуре -12°C без воды и пищи, все это было невозможно достать.

Воду мы сливали из бойлеров и батарей, она просто замерзала. А 13 марта в 09:20 двор нашего дома оказался под авиаударом — произошло ужасное. Мы похоронили во дворе 13 человек. Тогда осколками ранило моего ребенка, — вспоминает Инесса.

В то время больница еще работала и маленькой девочке смогли наложить швы. Когда они вернулись, то не узнали собственного двора: пустые окна, обгоревшие машины, стоявшие рядом с домом — сгорел и автомобиль Барановых.

Только в начале мая семья добралась до Ирпеня, где они обратились в центр “Я — Мариуполь”. Там им посоветовали искать помощи в благотворительных организациях.

Инесса вспоминает, что уезжали они с маленьким чемоданом вещей. Все остальное осталось в Мариуполе, разворованное и уничтоженное.

Сейчас они начинают искать себе жилье, поэтому просили финансовую помощь в благотворительной организации на средства первой необходимости.

Каждый человек, пострадавший в результате боевых действий на территории Украины, также может обратиться за помощью в ADRA Ukraine в несколько способов. Первый из них — по телефонам горячей линии:

+38 (067) 333 17 52;

+38 (093) 170 67 39;

+38 (050) 615 57 50.

Можно также перейти на официальный сайт ADRA и заполнить форму или сообщить о своей проблеме в личных сообщениях в соцсетях.

Сегодня организация оказывает продовольственную помощь, социальный транспорт и помощь в эвакуации с горячих точек, финансовую помощь уязвимым слоям населения, психологическую и информационную поддержку.

Ранее мы подробнее рассказывали, как получить помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

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