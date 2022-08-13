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Війна повністю зруйнувала наше життя — історії звичайних людей, які втратили все в один день

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Серпня 2022, 10:00
Війна повністю зруйнувала наше життя — історії звичайних людей, які втратили все в один день
Фото: Getty Images

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Війна повністю зруйнувала наше життя — історії звичайних людей, які втратили все в один день
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