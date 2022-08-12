Розповіді
Ексклюзив

Кульгатимеш — прострелимо ногу, щоб уже напевно: історія жительки Бердянська, яка виїжджала з окупованого міста через Росію

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 12 Серпня 2022, 14:00
Історія Сабіни з Бердянська

Ексклюзиви
Що почитати на вечір - ТОП-3 книги від Вадима Карп'яка
Легалізація суржику, подолання ПТСР та дискурс нового жаху — Вадим Карп’як порадив ТОП-3 українських сучасних книг
Робота в Україні
А що буде, коли закінчиться війна? Розбираємо, які професії матимуть попит в Україні та як не втратити роботу зараз
Як змінити професію після 40
Вік — не завада! Як змінити професію після 40 років
Артур Тумбашян
Повертає обличчя жертвам війни: хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити
Дивитись більше

Більше новин
Авторський рецепт борщу від Ектора Хіменеса-Браво
Борщ на качиному бульйоні з чорносливом і нутом — авторський рецепт Ектора Хіменеса-Браво 
Інтерактивні карти моделювання ядерного вибуху
Раптом станеться найстрашніше… Інтерактивна мапа покаже, чи зачепить тебе ядерний вибух
Коли День незалежності
Країна починається з тебе: коли День Незалежності України та яка історія державного свята
Нові послуги в Дії - яких функцій очікувати найближчим часом
Шеринг авто, пенсійне посвідчення та оформлення іпотеки — які функції незабаром з’являться в Дії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Інтерактивні карти моделювання ядерного вибуху
Раптом станеться найстрашніше… Інтерактивна мапа покаже, чи зачепить тебе ядерний вибух
Коли День незалежності
Країна починається з тебе: коли День Незалежності України та яка історія державного свята
Нові послуги в Дії - яких функцій очікувати найближчим часом
Шеринг авто, пенсійне посвідчення та оформлення іпотеки — які функції незабаром з’являться в Дії
День молоді 2022: коли святкується та історія свята
Символ безтурботності, життя та енергії. День молоді 2022 — все про свято

Відео
0:08:32
Нові послуги в Дії - яких функцій очікувати найближчим часом

Шеринг авто, пенсійне посвідчення та оформлення іпотеки — які функції незабаром з’являться в Дії
Кубань
Кубанська Народна Республіка: як Росія знищувала українську ідентичність на теренах сучасної Кубані
0:02:51
Патріотичний одяг
Ексклюзивний патріотичний одяг — у Черкасах розмальовують футболки для поранених захисників
Кульгатимеш — прострелимо ногу, щоб уже напевно: історія жительки Бердянська, яка виїжджала з окупованого міста через Росію
Три варіанти розвитку подій — думки експертів щодо того, коли та як закінчиться війна в Україні 
0:04:02
Аграрії
Врожай опинився в заручниках росіян? Українські аграрії працюють попри обстріли та погрози
Кульгатимеш — прострелимо ногу, щоб уже напевно: історія жительки Бердянська, яка виїжджала з окупованого міста через Росію
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 12 серпня
0:01:09
Донеччина
Донеччина 2022. Кадри, від яких холоне кров
0:04:14
український стендап
Культурна оборона: як стендап під час війни став зіркою програми
0:02:45
Миколаїв
Допомагає виживати — як сміливий очільник ОСББ у Миколаєві не полишив своїх сусідів у біді
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС
Більше відео
Артур Тумбашян
Читати далі
Повертає обличчя жертвам війни: хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь