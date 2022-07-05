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Мого батька закрили в клітці й тримали чотири години — історія Анастасії, якій вдалося виїхати з Маріуполя через Крим

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Липня 2022, 16:00
Втеча з Маріуполя історія Анастасії, якій вдалося

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