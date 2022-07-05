Мого батька закрили в клітці й тримали чотири години — історія Анастасії, якій вдалося виїхати з Маріуполя через Крим

Тисячі українців, які перебувають під окупацією Росії, шукають шляхи, щоб покинути ці території. Один з можливих варіантів — виїхати через окупований півострів. Анастасія виїхала з Маріуполя через Крим. Вона розповіла свою історію.

Виїхала з Маріуполя через Крим

Спочатку ми виїхали з Маріуполя через Бердянськ. Потім був Мелітополь, Джанкой. Нам довелось їхати через Керченський міст, Росію, Грузію і вже далі. Під час в’їзду в Крим є прикордонний пункт, там дуже перевіряють, вивертають кишені та транспорт повністю.

Проводиться огляд машини з металошукачем та собаками, відкривають та знімають все, що можна.

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Мого батька закрили у вуличній клітці та тримали там понад чотири години, щоб просто запитати, хто ми, звідки, де працюємо та куди прямуємо.

На допит потрапила і я разом із сином, а ще моя мама. Нас допитували близько трьох годин. Після проходження адміністративного пункту ми їхали Росією.

Росіяни не вірили, що це все відбувається, казали, що не знають, де правда, відчувають, що їм брешуть. Вони просили розповісти, що зараз в Україні.

Фото: most.life

Коли я розповідала, росіяни дивувались і не вірили, що це правда. Ми їм почали показувати дірки від куль в машині, вони були шоковані.

Під час перетину кордону з Грузією російські прикордонники поводилися нормально. Просили не хвилюватись, розповідали про пункти розміщення. Жодних слів співчуття, просто нормальне ставлення.

Дорогою дуже чіплялись “гаїшники”, намагалися здерти максимальні штрафи та постійно перевіряли у базі даних. Від Маріуполя до грузинського кордону дорога зайняла приблизно п’ять днів.

Анастасія розповіла, що бензин обійшовся родині у $500. Крім того, були витрати на їжу та ночівлю. Родина подолала понад 1200 км з Маріуполя до Грузії.

Нині там залишилось багато людей з дітьми, які хочуть виїхати, але дуже бояться. Вони просто не знають, що робити далі. Ті, в яких вціліло хоч щось, виїхати не можуть, адже вивезти ці речі не до снаги.

Раніше ми розповідали історію колишньої юристки, яка пішла до ЗСУ.

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