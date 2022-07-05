Моего отца закрыли в клетке и держали четыре часа — история Анастасии, котрой удалось выехать из Мариуполя через Крым

Тысячи украинцев, которые находятся под оккупацией России, ищут пути, чтобы покинуть эти территории. Один из возможных вариантов — выехать через оккупированный полуостров. Анастасия выехала из Мариуполя через Крым. Она рассказала свою историю.

Выехала из Мариуполя через Крым

Сначала мы выехали из Мариуполя через Бердянск. Затем был Мелитополь, Джанкой. Нам пришлось ехать через Керченский мост, Россию, Грузию и дальше. При въезде в Крым есть пограничный пункт, там очень проверяют, выворачивают карманы и транспорт полностью.

Проводится осмотр машины с металлоискателем и собаками, открывают и снимают все, что можно.

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Моего отца закрыли в уличной клетке и держали там больше четырех часов, чтобы просто спросить, кто мы, откуда, где работаем и куда направляемся.

На допрос попала и я вместе с сыном, а еще моя мама. Нас допрашивали около трех часов. После прохождения административного пункта мы ехали по России.

Россияне не верили, что это все происходит, говорили, что не знают, где правда; чувствуют, что им врут. Они просили рассказать, что сейчас в Украине.

Фото: most.life

Когда я рассказывала, россияне удивлялись и не верили. Мы им начали показывать дыры от пуль в машине, они были в шоке.

При пересечении границы с Грузией российские пограничники вели себя нормально. Просили не волноваться, рассказывали о пунктах размещения. Никаких слов сострадания, просто нормальное отношение.

По дороге очень цеплялись “гаишники”, пытались содрать максимальные штрафы и постоянно проверяли в базе данных. От Мариуполя до грузинской границы дорога заняла около пяти дней.

Анастасия рассказала, что бензин обошелся семье в $500. Кроме того, были расходы на еду и ночлег. Семья преодолела более 1200 км из Мариуполя в Грузию.

Сейчас в Мариуполе осталось много людей с детьми, которые хотят уехать, но очень боятся. Они просто не знают, что делать дальше. Те, у которых уцелело хоть что-то, уехать не могут, ведь вывезти эти вещи не по силам.

Ранее мы рассказывали историю бывшего юриста, которая пошла в ВСУ.

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