Будешь хромать — прострелим ногу, чтобы уже наверняка: история жительницы Бердянска, выезжавшей из оккупированного города через Россию

Сабине из Бердянска — 21. Но несмотря на юный возраст, она уже мама и жена. Поэтому делала все возможное и невозможное, чтобы вывезти своего сына подальше от оккупации и россиян.
— Наша история началась еще 23 февраля. Мы с мужем планировали ехать по работе в Одессу, но наш ночной автобус отменили. Мы вернулись домой и легли спать. Утром я проснулась от непрерывных звонков. Звонили друзья и родные, а затем позвонила и управляющая хостела из Одессы, в котором мы планировали остановиться. Спросила, где мы и как мы, потому что по дороге, по которой должен был двигаться автобус, были попадания, — вспоминает девушка.
Некоторое время семья оставалась в Бердянске, но с каждым днем ситуация в городе становилась все более напряженной.
— Сначала ездила только техника с мерзкими “зешками” и “вешками”, потом по городу начали ходить патрули, останавливали местных и проверяли документы, угрожали, что заберут мужчин.
А потом всюду сменяли украинский флаг на свою трехцветную тряпочку. На второй день, когда подняли над мэрией, ее сдуло ветром. Мы все так радовались, смеялись.
А потом всюду сменяли украинский флаг на свою трехцветную тряпочку. На второй день, когда подняли над мэрией, ее сдуло ветром. Мы все так радовались, смеялись.
Фото: УП
Впервые на выезд девушка с семьей отважилась в конце апреля. Тогда, простояв три дня в автомобильной очереди по направлению подконтрольных Украине территорий, их не выпустили. Почти перед машиной, в которой была Сабина с сыном и мужем, российские военные закрыли Бердянск, пришлось возвращаться.
Впоследствии семья отважилась на опасную авантюру длиной в полтора месяца.
— Мы рискнули ехать через Россию. Первый блокпост был в Крыму. Нас заставили заполнять миграционную карту, в которой я написала, что мы транзитом. Потом пожалела об этом поступке, потому что мужа на несколько часов забрали на допрос. Расспрашивали, как относится к Путину, радуется ли, что оккупировали Бердянск, и что планирует делать в России.
А напоследок забрали все наши сбережения, избили его и так цинично заявили: “Только не хромай. Будешь хромать — прострелим ногу, чтобы уже наверняка”.
А напоследок забрали все наши сбережения, избили его и так цинично заявили: “Только не хромай. Будешь хромать — прострелим ногу, чтобы уже наверняка”.
Несмотря на все издевательства, семью пропустили в Крым. Оттуда поездом они отправились в Москву, где у них живут родственники.
— Все разговоры в поезде были об Украине. Один мужчина спросил у девочки-школьницы, поддерживает ли она войну. Но она растерялась и ответила, что хочет мира, потому что боится, что убьют ее и родителей. Мужчина набросился на нее за эти слова: “Если живем в России, значит, мы за Путина и за войну. Нравится — не нравится, должны терпеть”.
После этого разговора я не могла сомкнуть глаз, не то чтобы заснуть. Боялась, что пассажиры узнают, что мы украинцы, и причинят вред мне или ребенку, — признается Сабина.
После этого разговора я не могла сомкнуть глаз, не то чтобы заснуть. Боялась, что пассажиры узнают, что мы украинцы, и причинят вред мне или ребенку, — признается Сабина.
Родственники Сабины и ее мужа разделились во мнениях относительно войны: девушки — не верили в то, что Россия бомбит и издевается над мирными украинцами, а сестра мужа несколько раз выходила на митинги, но после того, как 15 суток провела в тюрьме, больше не ходит.
Остаться в России семья Сабины категорически отказалась, поэтому отправилась в Латвию, а оттуда в Польшу.
— Никогда не могла подумать, что в разных странах дышится по-разному. В Европе — свободно, в России — тревожно, я постоянно шла и оглядывалась, не преследует ли нас никто, не хочет ли ограбить или ударить.
Последним пунктом в этом длинном маршруте стала Украина. Семья приняла решение остановиться во Львове в приюте, организованном благотворительным фондом Твоя Опора.
Очень волновалось, как на границе отреагируют на наш маршрут. Но пограничница, услышав нашу историю, расплакалась.
Очень волновалось, как на границе отреагируют на наш маршрут. Но пограничница, услышав нашу историю, расплакалась.
— Муж засмущался, говорит: “Я не плачу, а она плачет” (улыбается). Но хорошо, что все для нас закончилось. И мы наконец дома, в Украине. Потому что оставаться под оккупацией я категорически не хотела, — говорит Сабина.
Вместе с Сабиной и ее семьей в приюте проживает еще более сотни украинцев, которые не могут или которым некуда возвращаться. Им оказывают всю необходимую помощь: кроме жилья также помогают с едой, оказывают медицинскую и психологическую поддержку. В общей сложности вместительность шелтера — до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей.
Поддержать украинцев, потерявших свой дом и вынужденных проживать в убежище, можно по ссылке.
Детали о шелтере:
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