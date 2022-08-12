Будешь хромать — прострелим ногу, чтобы уже наверняка: история жительницы Бердянска, выезжавшей из оккупированного города через Россию

Сабине из Бердянска — 21. Но несмотря на юный возраст, она уже мама и жена. Поэтому делала все возможное и невозможное, чтобы вывезти своего сына подальше от оккупации и россиян.

— Наша история началась еще 23 февраля. Мы с мужем планировали ехать по работе в Одессу, но наш ночной автобус отменили. Мы вернулись домой и легли спать. Утром я проснулась от непрерывных звонков. Звонили друзья и родные, а затем позвонила и управляющая хостела из Одессы, в котором мы планировали остановиться. Спросила, где мы и как мы, потому что по дороге, по которой должен был двигаться автобус, были попадания, — вспоминает девушка.

Некоторое время семья оставалась в Бердянске, но с каждым днем ​​ситуация в городе становилась все более напряженной.

Сейчас также смотрят

— Сначала ездила только техника с мерзкими “зешками” и “вешками”, потом по городу начали ходить патрули, останавливали местных и проверяли документы, угрожали, что заберут мужчин.

А потом всюду сменяли украинский флаг на свою трехцветную тряпочку. На второй день, когда подняли над мэрией, ее сдуло ветром. Мы все так радовались, смеялись.

Впервые на выезд девушка с семьей отважилась в конце апреля. Тогда, простояв три дня в автомобильной очереди по направлению подконтрольных Украине территорий, их не выпустили. Почти перед машиной, в которой была Сабина с сыном и мужем, российские военные закрыли Бердянск, пришлось возвращаться.

Впоследствии семья отважилась на опасную авантюру длиной в полтора месяца.

— Мы рискнули ехать через Россию. Первый блокпост был в Крыму. Нас заставили заполнять миграционную карту, в которой я написала, что мы транзитом. Потом пожалела об этом поступке, потому что мужа на несколько часов забрали на допрос. Расспрашивали, как относится к Путину, радуется ли, что оккупировали Бердянск, и что планирует делать в России.

А напоследок забрали все наши сбережения, избили его и так цинично заявили: “Только не хромай. Будешь хромать — прострелим ногу, чтобы уже наверняка”.

Несмотря на все издевательства, семью пропустили в Крым. Оттуда поездом они отправились в Москву, где у них живут родственники.

— Все разговоры в поезде были об Украине. Один мужчина спросил у девочки-школьницы, поддерживает ли она войну. Но она растерялась и ответила, что хочет мира, потому что боится, что убьют ее и родителей. Мужчина набросился на нее за эти слова: “Если живем в России, значит, мы за Путина и за войну. Нравится — не нравится, должны терпеть”.

После этого разговора я не могла сомкнуть глаз, не то чтобы заснуть. Боялась, что пассажиры узнают, что мы украинцы, и причинят вред мне или ребенку, — признается Сабина.

Родственники Сабины и ее мужа разделились во мнениях относительно войны: девушки — не верили в то, что Россия бомбит и издевается над мирными украинцами, а сестра мужа несколько раз выходила на митинги, но после того, как 15 суток провела в тюрьме, больше не ходит.

Остаться в России семья Сабины категорически отказалась, поэтому отправилась в Латвию, а оттуда в Польшу.

— Никогда не могла подумать, что в разных странах дышится по-разному. В Европе — свободно, в России — тревожно, я постоянно шла и оглядывалась, не преследует ли нас никто, не хочет ли ограбить или ударить.

Последним пунктом в этом длинном маршруте стала Украина. Семья приняла решение остановиться во Львове в приюте, организованном благотворительным фондом Твоя Опора.

Очень волновалось, как на границе отреагируют на наш маршрут. Но пограничница, услышав нашу историю, расплакалась.

— Муж засмущался, говорит: “Я не плачу, а она плачет” (улыбается). Но хорошо, что все для нас закончилось. И мы наконец дома, в Украине. Потому что оставаться под оккупацией я категорически не хотела, — говорит Сабина.

Вместе с Сабиной и ее семьей в приюте проживает еще более сотни украинцев, которые не могут или которым некуда возвращаться. Им оказывают всю необходимую помощь: кроме жилья также помогают с едой, оказывают медицинскую и психологическую поддержку. В общей сложности вместительность шелтера — до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей.

Поддержать украинцев, потерявших свой дом и вынужденных проживать в убежище, можно по ссылке.

Детали о шелтере:

Адрес: Львов

Контактный номер: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram)

О наличии свободных мест дополнительно уточняй по телефону

Приют работает круглосуточно

Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно

А еще читай истории украинских детей, которым пришлось бежать из Донбасса и прощаться с собственными игрушками.

Напоминаем, что у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!