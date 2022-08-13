Вийшов зі спальні — і за хвилину туди прилетіла ракета: історії постраждалих від обстрілу Нікополя

Уже місяць, як місто Нікополь на Дніпропетровщині майже щоночі під обстрілами російських окупантів. Ворог гатить по місту з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Як зазначає міський голова Олександр Саюк, загалом за цей період у Нікополі зазнали руйнацій вже близько 600 будівель, серед яких як житлові будинки, так і об’єкти інфраструктури.

Протягом минулих двох ночей у Нікополі пошкоджені 55 будівель, п’ять квартир зруйновані повністю. 11 серпня російська армія випустила по місту 120 реактивних снарядів та вбила трьох людей, ще семеро отримали поранення.

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В один із житлових будинків влучив російський Град та розірвався на п’ятому поверсі, де у двох квартирах знаходились люди. Вижити вдалось лише трьом із них.

Один з них Ігор, якого врятував дзвінок дружини. Жінка змусила чоловіка прокинутись та встати з ліжка, і як тільки він зайшов до вбиральні, у спальню прилетів снаряд.

Також пощастило вижити 44-річному Олександру. Однак чоловік залишився не лише без житла, але й без роботи, оскільки шив одяг під замовлення вдома. Тепер усе його приладдя згоріло, а у нього з майна лишилось тільки те, у що був одягнений вночі.

А ось Павлу зберіг життя той факт, що він знаходився у кімнаті, що була ближчою до коридору. Однак його 81-річного батька врятувати не вдалось, на нього одразу посипались уламки. Чоловіка шукали під завалами на третьому поверсі протягом чотирьох годин.

Загалом медична допомога знадобилась сімом нікопольцям. У всіх поранених мінно-вибухові травми з осколковими пораненнями. Серед постраждалих також 13-річна дитина.

Українці щодня втрачають найдорожче, але все одно продовжують боротись та ділитись своїми розповідями. Читай історії звичайних людей, які втратили все в один день.

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