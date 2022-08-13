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Вийшов зі спальні — і за хвилину туди прилетіла ракета: історії постраждалих від обстрілу Нікополя

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 13 Серпня 2022, 23:00

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