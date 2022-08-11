120 прильотів і троє загиблих. Росіяни потужно вдарили Градами по Нікополю

Жахливі обстріли, зруйновані будинки, загиблі та поранені люди. Такою видалася ніч на 11 серпня 2022 року в Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Російська армія атакувала чотири райони області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Обстріли велися з Градів, загалом було 120 прильотів.

Станом на 9.30 ранку відомо про трох загиблих і дев’ятеро поранених, четверо з них наразі знаходяться в лікарні. Серед поранених 13-річна дівчинка.

У місті понівечені понад 40 багатоповерхівок. П’ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені 3 школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 000 нікопольчан, — написав Резніченко.







Фото: Валентин Резніченко

Окрім Нікопольського, постраждали й інші райони Дніпропетровської області.

Так, у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, а також амбулаторії, магазині та на стадіоні. Майже тисяча людей залишилась без електропостачання.

Також обстрілів зазнали окремі громади Криворізького, Синельниківского та Дніпровського району. Пошкоджені житлові будинки, одна жінка знаходиться в лікарні.

Якщо ти хочеш знати, де ще точаться запеклі бої — дивись карту бойових дій.