Украина

120 прилетов и трое погибших. Россияне мощно ударили Градами по Никополю

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 11 августа 2022, 10:10
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0:03:30
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