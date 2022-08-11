120 прилетов и трое погибших. Россияне мощно ударили Градами по Никополю

Ужасные обстрелы, разрушенные дома, погибшие и раненые люди. Такой выдалась ночь на 11 августа 2022 в Никопольском районе Днепропетровской области.

Российская армия атаковала четыре района. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обстрелы велись из Градов, всего было 120 прилетов.

По состоянию на 9:30 утра известно о троих погибших и девяти раненых, четверо из них находятся в больнице. Среди раненых 13-летняя девочка.

В городе изуродовано более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей. Повреждены три школы, несколько магазинов, гаражи и машины. Перебита линия электропередач. Без света более 6000 никопольчан, — написал Резниченко.







Фото: Валентин Резниченко

Кроме Никопольского, пострадали и другие районы Днепропетровской области.

Так, в Красногригорьевской громаде есть разрушения в 14 домах, а также пострадали амбулатория, магазин и стадион. Около тысячи человек остались без электроснабжения.

Обстрелам подверглись и отдельные громады Криворожского, Синельниковского и Днепровского районов. Повреждены жилые дома, одна женщина находится в больнице.

Если ты хочешь знать, где еще ведутся ожесточенные бои — смотри карту боевых действий.

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