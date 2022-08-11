Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 11 августа

Украинцы всеми силами защищают свою землю. Уже шестой месяц мы ведем борьбу и не покоримся врагу. В Украине продолжаются активные боевые действия, поэтому нужно знать направления движения боев, чтобы передвигаться по стране безопасно.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 11 августа 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Северском направлении по ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Гаврилова Слобода, Старые Вырки, Середина-Буда и Брюски Сумской области.

На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Значительные усилия уделяют улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Совершал обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли.

На Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей враг привлек ствольную, реактивную артиллерию и танки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

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На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины. Нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спирне, Яковлевка и Соледарь, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки. Вблизи последнего и Марьинки оккупанты привлекли еще и авиацию.

Враг вел наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского. Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка. Действовали враждебные разведывательные БПЛА.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Продолжает активно применять БПЛА для воздушной разведки.

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