Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 14 серпня

Національна поліція повідомляє, що лише за останню добу на Донеччині понад 100 об’єктів зазнали руйнувань через підступні дії росіян. Жодного дня не обходиться без загиблих та поранених, зокрема дітей.

Тож мирному населенню критично важливо дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої, і евакуюватись з небезпечних районів.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії населені пункти Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області.

напрямку ворог обстріляв з артилерії населені пункти Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі на Чернігівщині та Басівка і Кіндратівка Сумської області. На Харківському напрямку противник обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Харкова, Удів, Прудянки, Петрівки та інших населених пунктів. Росіяни намагались прорватись в районі Питомника, але ЗСУ завдали їм втрат та змусили тікати.

напрямку противник обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Харкова, Удів, Прудянки, Петрівки та інших населених пунктів. Росіяни намагались прорватись в районі Питомника, але ЗСУ завдали їм втрат та змусили тікати. На Слов’янському напрямку рашисти обстріляли Вірнопілля, Богородичне, Велику Комишуваху, Довгеньке, Краснопілля, Долину та Дібрівне. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагались прорвати оборону наших військ, та успіху не мали.

напрямку рашисти обстріляли Вірнопілля, Богородичне, Велику Комишуваху, Довгеньке, Краснопілля, Долину та Дібрівне. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагались прорвати оборону наших військ, та успіху не мали. На Краматорському напрямку росіяни обстріляли райони Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки. Під час спроби штурму поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки ворог отримав жорстку відсіч та відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та інших населених пунктів. Противник намагався просунутись біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, але успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.

напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та інших населених пунктів. Противник намагався просунутись біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, але успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку загарбники обстрілюють з танків та реактивної артилерії населені пункти. Намагаються наступати у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

напрямку загарбники обстрілюють з танків та реактивної артилерії населені пункти. Намагаються наступати у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни гатять неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та інших населених пунктів. Спроби окупантів покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

та напрямках росіяни гатять неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та інших населених пунктів. Спроби окупантів покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху. На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших населених пунктів. Спроба рашистів просунутись поблизу Лозового та Широкого закінчилась втратами та відступом окупантів.

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