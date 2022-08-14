Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 14 серпня

Національна поліція повідомляє, що лише за останню добу на Донеччині понад 100 об’єктів зазнали руйнувань через підступні дії росіян. Жодного дня не обходиться без загиблих та поранених, зокрема дітей.
Тож мирному населенню критично важливо дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої, і евакуюватись з небезпечних районів.
Російські військові продовжують знищувати міста Донбасу. Більшість їхніх ракет і снарядів прилітають по мирному населенню. Дивись наслідки обстрілу Курахового.
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