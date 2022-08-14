Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 14 августа

Национальная полиция сообщает, что только за последние сутки в Донецкой области более 100 объектов подверглись разрушениям из-за коварных действий россиян. Ни дня не обходится без погибших и раненых, в том числе детей.

Поэтому мирному населению критически важно прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои, и эвакуироваться с опасных территорий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 августа 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области.

направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении противник обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Удов, Прудянки, Петровки и других населенных пунктов. Россияне пытались прорваться в районе Питомника, но ВСУ нанесли им потерь и заставили бежать.

направлении противник обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Харькова, Удов, Прудянки, Петровки и других населенных пунктов. Россияне пытались прорваться в районе Питомника, но ВСУ нанесли им потерь и заставили бежать. На Славянском направлении рашисты обстреляли Вернополье, Богородичное, Большую Камышеваху, Довгенькое, Краснополье, Долину и Дибровно. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытались прорвать оборону наших войск, но успеха не имели.

направлении рашисты обстреляли Вернополье, Богородичное, Большую Камышеваху, Довгенькое, Краснополье, Долину и Дибровно. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытались прорвать оборону наших войск, но успеха не имели. На Краматорском направлении россияне обстреляли районы Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки и Кривой Луки. При попытке штурма вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки враг получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Часового Яра, Бахмута и других населенных пунктов. Противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, но успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Часового Яра, Бахмута и других населенных пунктов. Противник пытался продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, но успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия. На Авдеевском направлении захватчики обстреливают из танков и реактивной артиллерии населенные пункты. Пытаются наступать в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои.

направлении захватчики обстреливают из танков и реактивной артиллерии населенные пункты. Пытаются наступать в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои. На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне бьют неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и других населенных пунктов. Попытки оккупантов улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

и направлениях россияне бьют неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и других населенных пунктов. Попытки оккупантов улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах. На Южнобужском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутино, Прибугского и других населенных пунктов. Попытка рашистов продвинуться вблизи Лозового и Широкого закончилась потерями и отступлением оккупантов.

Российские военные продолжают уничтожать города Донбасса. Большинство их ракет и снарядов прилетают по мирному населению. Смотри последствия обстрела Курахово.

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