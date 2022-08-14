Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 14 августа

Национальная полиция сообщает, что только за последние сутки в Донецкой области более 100 объектов подверглись разрушениям из-за коварных действий россиян. Ни дня не обходится без погибших и раненых, в том числе детей.
Поэтому мирному населению критически важно прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои, и эвакуироваться с опасных территорий.
Российские военные продолжают уничтожать города Донбасса. Большинство их ракет и снарядов прилетают по мирному населению. Смотри последствия обстрела Курахово.
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