Бьют Ураганами по детям и старикам: во что оккупанты превратили Курахово

Российские военные уничтожают города Донбасса. Большинство их ракет и снарядов прилетают по мирному населению. Только накануне в Донецкой области во время атак погибли семь человек — трое в Бахмуте, двое в Курахово и один человек в Марьинке.

Около двух часов ночи российская ракета разрушила до основания дом в городе Курахово. Только на рассвете спасателям удалось достать из-под завалов одну уцелевшую местную жительницу. Двоих, к сожалению, спасти не удалось.

На месте обстрела в Курахово на Донбассе побывал журналист Фактов Константин Мельников.

Что говорят о так называемом “русском мире” жители города — смотрите в сюжете.

Ужасные обстрелы, разрушенные дома, погибшие и раненые люди. Смотрите, как россияне мощно ударили Градами по Никополю.

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