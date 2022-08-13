Україна

Б’ють Ураганами по дітях та літніх людях: на що окупанти перетворили Курахове

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 13 Серпня 2022, 15:00

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