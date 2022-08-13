Б’ють Ураганами по дітях та літніх людях: на що окупанти перетворили Курахове

Російські військові знищують міста Донбасу. Більшість їхніх ракет і снарядів прилітають по мирному населенню. Лише напередодні на Донеччині під час атак загинули семеро людей — троє в Бахмуті, двоє в Кураховому та одна людина в Мар’їнці.

Близько другої години ночі російська ракета зруйнувала вщент будинок у місті Курахове. Лише вдосвіта рятувальникам вдалося дістати з-під завалів одну вцілілу місцеву мешканку. Двох, на жаль, врятувати не вдалося.

На місці обстрілу в Кураховому на Донеччині побував журналіст Фактів Костянтин Мельников.

Що говорять про так званий “руський мир” жителі міста — дивіться у сюжеті.

Жахливі обстріли, зруйновані будинки, загиблі та поранені люди. Дивіться, як росіяни потужно вдарили Градами по Нікополю.

Кадри розривають серце!