Трагедія на станції Чаплине! Удар росіян по вагонах потяга забрав життя 21 особи на Дніпропетровщині. Що відомо

Росіяни завдали потужного удару по Дніпропетровщині. Ракета влучила у пасажирські вагони на станції Чаплине.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до Ради Безпеки ООН.

Пізніше заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про 21 загиблу особу та 22 поранених.

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Внаслідок ракетного обстрілу по станції Чаплине спалахнули п’ять пасажирських вагонів, які стояли на коліях. На місце трагедії прибули спецслужби та поліція. Президент також відзначив, що жертв обстрілу Чаплиного може бути більше.

Ракета окупантів влучила у вагон пасажирського потяга й вибуховою хвилею пошкодило й авто, що стояли біля вокзалу.

Обстріл села Чаплине — фото

Ситуація на Дніпропетровщині 24 серпня

Росіяни за 24 серпня тричі потужно обстріляли Синельниківський район. Внаслідок цього під завалами приватного будинку опинилася жінка і двоє дітей. Хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку й іншу дитину врятували.

А під завалами ще одного дому опинилися двоє дітей, їх вдалося врятували.

За день російські війська обстріляли Дніпровський район двома ракетами Х-22 та з важкої артилерії та Градів росіяни чотири рази атакували Нікопольський район. По місту Нікополь окупанти випустили 20 снарядів. Відомо, що Криворізький район атакували Ураганами. Також було обстріляно Карпівську та Широківську громади.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям.

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